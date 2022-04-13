https://ria.ru/20220413/zakon-1783325330.html

Путин поручил разработать закон о специальном завозе товаров в Арктику

Путин поручил разработать закон о специальном завозе товаров в Арктику - РИА Новости, 13.04.2022

Путин поручил разработать закон о специальном завозе товаров в Арктику

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать специальный федеральный закон о специальном завозе товаров в Арктику. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:37

2022-04-13T14:37

2022-04-13T14:53

арктика

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать специальный федеральный закон о специальном завозе товаров в Арктику."Мы уже говорили, что задача особой важности – это полное и своевременное обеспечение северного морского завоза. И прошу разработать специальный федеральный закон о северном завозе", - сказал он совещании по вопросам развития Арктической зоны РФ.По словам Путина, закон "должен отразить все аспекты, начиная от определения перечня грузов завоза и обеспечения их транспортировки и до планирования реализации и контроля за исполнением всех этих мероприятий".

https://ria.ru/20220413/modernizatsiya-1783325473.html

арктика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

арктика, владимир путин, общество, россия