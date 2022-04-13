https://ria.ru/20220413/zakon-1783325330.html
Путин поручил разработать закон о специальном завозе товаров в Арктику
Путин поручил разработать закон о специальном завозе товаров в Арктику - РИА Новости, 13.04.2022
Путин поручил разработать закон о специальном завозе товаров в Арктику
Президент РФ Владимир Путин поручил разработать специальный федеральный закон о специальном завозе товаров в Арктику. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:37
2022-04-13T14:37
2022-04-13T14:53
арктика
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать специальный федеральный закон о специальном завозе товаров в Арктику."Мы уже говорили, что задача особой важности – это полное и своевременное обеспечение северного морского завоза. И прошу разработать специальный федеральный закон о северном завозе", - сказал он совещании по вопросам развития Арктической зоны РФ.По словам Путина, закон "должен отразить все аспекты, начиная от определения перечня грузов завоза и обеспечения их транспортировки и до планирования реализации и контроля за исполнением всех этих мероприятий".
https://ria.ru/20220413/modernizatsiya-1783325473.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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арктика, владимир путин, общество, россия
14:37 13.04.2022 (обновлено: 14:53 13.04.2022)
Путин поручил разработать закон о специальном завозе товаров в Арктику
Путин поручил разработать федеральный закон о специальном завозе товаров в Арктику