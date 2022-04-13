Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме дополнят закон о молодежной политике - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220413/zakon-1783240076.html
В Госдуме дополнят закон о молодежной политике
В Госдуме дополнят закон о молодежной политике - РИА Новости, 13.04.2022
В Госдуме дополнят закон о молодежной политике
Профильный комитет Госдумы завершил сбор инициатив для обновления закона о молодежной политике, поправки призваны защитить молодых людей от чрезмерного влияния... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T07:11
2022-04-13T07:12
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141555_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_8da756387efba016f7ea912fce0d2a97.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Профильный комитет Госдумы завершил сбор инициатив для обновления закона о молодежной политике, поправки призваны защитить молодых людей от чрезмерного влияния западных ценностей, обеспечить инфраструктуру для саморазвития и дать дополнительную поддержку от государства, рассказал РИА Новости глава молодежного комитета Артем Метелев.Публичный сбор инициатив прошел, было подготовлено 410 предложений, больше половины из которых подали граждане, еще часть была прислана от участников платформы "Россия - страна возможностей", уточнил политик.До конца апреля комитет планирует получить экспертные предложения по итогам рассмотрения инициатив в регионах и Общественной палате - в начале мая депутаты начнут их анализ, добавил председатель комитета.Саму концепцию законопроекта политики хотят успеть оформить ко Дню молодежи 27 июня, однако, отметил Метелев, "в этом процессе важно внимание к каждой детали, спешка, конечно, неуместна".
https://ria.ru/20220406/molodezh-1782043375.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141555_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_659986b3065ac506af533eed975312e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
07:11 13.04.2022 (обновлено: 07:12 13.04.2022)
 
В Госдуме дополнят закон о молодежной политике

В ГД дополнят закон о молодежной политике поправкой о защите от чрезмерного влияния Запада

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Профильный комитет Госдумы завершил сбор инициатив для обновления закона о молодежной политике, поправки призваны защитить молодых людей от чрезмерного влияния западных ценностей, обеспечить инфраструктуру для саморазвития и дать дополнительную поддержку от государства, рассказал РИА Новости глава молодежного комитета Артем Метелев.
Публичный сбор инициатив прошел, было подготовлено 410 предложений, больше половины из которых подали граждане, еще часть была прислана от участников платформы "Россия - страна возможностей", уточнил политик.
"Укрепление традиционных семейных ценностей, уменьшение влияния Запада на русскую культуру, создание отдельной категории многодетных семей с новыми формами их поддержки, упрощение процедуры получения помощи от государства, повышение информированности молодежи обо всех возможностях", - перечислил Метелев наиболее интересные инициативы.
До конца апреля комитет планирует получить экспертные предложения по итогам рассмотрения инициатив в регионах и Общественной палате - в начале мая депутаты начнут их анализ, добавил председатель комитета.
Саму концепцию законопроекта политики хотят успеть оформить ко Дню молодежи 27 июня, однако, отметил Метелев, "в этом процессе важно внимание к каждой детали, спешка, конечно, неуместна".
Депутат Государственной думы Артем Метелев - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 12:04
В ГД призвали молодежи дать работу, чтобы она не "уходила в деструктив"
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала