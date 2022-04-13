https://ria.ru/20220413/zakon-1783240076.html

В Госдуме дополнят закон о молодежной политике

В Госдуме дополнят закон о молодежной политике - РИА Новости, 13.04.2022

В Госдуме дополнят закон о молодежной политике

Профильный комитет Госдумы завершил сбор инициатив для обновления закона о молодежной политике, поправки призваны защитить молодых людей от чрезмерного влияния... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T07:11

2022-04-13T07:11

2022-04-13T07:12

общество

россия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Профильный комитет Госдумы завершил сбор инициатив для обновления закона о молодежной политике, поправки призваны защитить молодых людей от чрезмерного влияния западных ценностей, обеспечить инфраструктуру для саморазвития и дать дополнительную поддержку от государства, рассказал РИА Новости глава молодежного комитета Артем Метелев.Публичный сбор инициатив прошел, было подготовлено 410 предложений, больше половины из которых подали граждане, еще часть была прислана от участников платформы "Россия - страна возможностей", уточнил политик.До конца апреля комитет планирует получить экспертные предложения по итогам рассмотрения инициатив в регионах и Общественной палате - в начале мая депутаты начнут их анализ, добавил председатель комитета.Саму концепцию законопроекта политики хотят успеть оформить ко Дню молодежи 27 июня, однако, отметил Метелев, "в этом процессе важно внимание к каждой детали, спешка, конечно, неуместна".

https://ria.ru/20220406/molodezh-1782043375.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия