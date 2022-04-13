https://ria.ru/20220413/zakon-1783240076.html
В Госдуме дополнят закон о молодежной политике
В Госдуме дополнят закон о молодежной политике - РИА Новости, 13.04.2022
В Госдуме дополнят закон о молодежной политике
Профильный комитет Госдумы завершил сбор инициатив для обновления закона о молодежной политике, поправки призваны защитить молодых людей от чрезмерного влияния... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T07:11
2022-04-13T07:11
2022-04-13T07:12
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россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Профильный комитет Госдумы завершил сбор инициатив для обновления закона о молодежной политике, поправки призваны защитить молодых людей от чрезмерного влияния западных ценностей, обеспечить инфраструктуру для саморазвития и дать дополнительную поддержку от государства, рассказал РИА Новости глава молодежного комитета Артем Метелев.Публичный сбор инициатив прошел, было подготовлено 410 предложений, больше половины из которых подали граждане, еще часть была прислана от участников платформы "Россия - страна возможностей", уточнил политик.До конца апреля комитет планирует получить экспертные предложения по итогам рассмотрения инициатив в регионах и Общественной палате - в начале мая депутаты начнут их анализ, добавил председатель комитета.Саму концепцию законопроекта политики хотят успеть оформить ко Дню молодежи 27 июня, однако, отметил Метелев, "в этом процессе важно внимание к каждой детали, спешка, конечно, неуместна".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия
07:11 13.04.2022 (обновлено: 07:12 13.04.2022)
В Госдуме дополнят закон о молодежной политике
В ГД дополнят закон о молодежной политике поправкой о защите от чрезмерного влияния Запада
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Профильный комитет Госдумы завершил сбор инициатив для обновления закона о молодежной политике, поправки призваны защитить молодых людей от чрезмерного влияния западных ценностей, обеспечить инфраструктуру для саморазвития и дать дополнительную поддержку от государства, рассказал РИА Новости глава молодежного комитета Артем Метелев.
Публичный сбор инициатив прошел, было подготовлено 410 предложений, больше половины из которых подали граждане, еще часть была прислана от участников платформы "Россия - страна возможностей", уточнил политик.
"Укрепление традиционных семейных ценностей, уменьшение влияния Запада на русскую культуру, создание отдельной категории многодетных семей с новыми формами их поддержки, упрощение процедуры получения помощи от государства, повышение информированности молодежи обо всех возможностях", - перечислил Метелев наиболее интересные инициативы.
До конца апреля комитет планирует получить экспертные предложения по итогам рассмотрения инициатив в регионах и Общественной палате - в начале мая депутаты начнут их анализ, добавил председатель комитета.
Саму концепцию законопроекта политики хотят успеть оформить ко Дню молодежи 27 июня, однако, отметил Метелев, "в этом процессе важно внимание к каждой детали, спешка, конечно, неуместна".