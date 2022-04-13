https://ria.ru/20220413/zaderzhanie-1783413901.html

В Ростовской области задержали 28 "оборотней в погонах", сообщил источник

В Ростовской области задержали 28 "оборотней в погонах", сообщил источник - РИА Новости, 14.04.2022

В Ростовской области задержали 28 "оборотней в погонах", сообщил источник

Уже 28 предполагаемых оборотней в погонах задержаны в Ростовской области к настоящему времени, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-13T21:08

2022-04-13T21:08

2022-04-14T10:45

происшествия

россия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Уже 28 предполагаемых оборотней в погонах задержаны в Ростовской области к настоящему времени, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее правоохранители сообщили о задержании в Ростовской области 26 подозреваемых сотрудников полиции и их соучастников. По данным полиции, злоумышленники подделывали снимки проезжавших по трассе М-4 "Дон" машин, а затем отправляли инспекторам ДПС, которые вымогали у водителей от 5 тысяч до 500 тысяч рублей за мнимые нарушения ПДД. По информации СК РФ, с 2017 по 2020 годы преступникам удалось "заработать" более 14 миллионов рублей."К настоящему времени задержаны 28 человек", - сказал собеседник агентства.СК РФ сообщал о возбуждении трех уголовных дел по части шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки). В домах у фигурантов и местах несения ими службы проведено 95 обысков.

https://ria.ru/20211130/kuschevka-1761317187.html

россия

ростовская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)