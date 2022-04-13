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В Ростовской области задержали 28 "оборотней в погонах", сообщил источник - РИА Новости, 14.04.2022
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В Ростовской области задержали 28 "оборотней в погонах", сообщил источник
В Ростовской области задержали 28 "оборотней в погонах", сообщил источник - РИА Новости, 14.04.2022
В Ростовской области задержали 28 "оборотней в погонах", сообщил источник
Уже 28 предполагаемых оборотней в погонах задержаны в Ростовской области к настоящему времени, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-13T21:08
2022-04-14T10:45
происшествия
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Уже 28 предполагаемых оборотней в погонах задержаны в Ростовской области к настоящему времени, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее правоохранители сообщили о задержании в Ростовской области 26 подозреваемых сотрудников полиции и их соучастников. По данным полиции, злоумышленники подделывали снимки проезжавших по трассе М-4 "Дон" машин, а затем отправляли инспекторам ДПС, которые вымогали у водителей от 5 тысяч до 500 тысяч рублей за мнимые нарушения ПДД. По информации СК РФ, с 2017 по 2020 годы преступникам удалось "заработать" более 14 миллионов рублей."К настоящему времени задержаны 28 человек", - сказал собеседник агентства.СК РФ сообщал о возбуждении трех уголовных дел по части шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки). В домах у фигурантов и местах несения ими службы проведено 95 обысков.
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россия
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Наталья Макарова
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происшествия, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
21:08 13.04.2022 (обновлено: 10:45 14.04.2022)
 
В Ростовской области задержали 28 "оборотней в погонах", сообщил источник

В Ростовской области задержали 28 "оборотней в погонах" за вымогательство на дорогах

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудник Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области, подозреваемый в вымогательствах взяток у водителей за якобы совершенные правонарушения
Сотрудник Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области, подозреваемый в вымогательствах взяток у водителей за якобы совершенные правонарушения - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Сотрудник Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области, подозреваемый в вымогательствах взяток у водителей за якобы совершенные правонарушения
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Уже 28 предполагаемых оборотней в погонах задержаны в Ростовской области к настоящему времени, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее правоохранители сообщили о задержании в Ростовской области 26 подозреваемых сотрудников полиции и их соучастников. По данным полиции, злоумышленники подделывали снимки проезжавших по трассе М-4 "Дон" машин, а затем отправляли инспекторам ДПС, которые вымогали у водителей от 5 тысяч до 500 тысяч рублей за мнимые нарушения ПДД. По информации СК РФ, с 2017 по 2020 годы преступникам удалось "заработать" более 14 миллионов рублей.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудник Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области, подозреваемый в вымогательствах взяток у водителей за якобы совершенные правонарушения
Сотрудник Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области, подозреваемый в вымогательствах взяток у водителей за якобы совершенные правонарушения - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Сотрудник Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области, подозреваемый в вымогательствах взяток у водителей за якобы совершенные правонарушения
"К настоящему времени задержаны 28 человек", - сказал собеседник агентства.
СК РФ сообщал о возбуждении трех уголовных дел по части шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки). В домах у фигурантов и местах несения ими службы проведено 95 обысков.
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