21:08 13.04.2022 (обновлено: 10:45 14.04.2022)
В Ростовской области задержали 28 "оборотней в погонах", сообщил источник
В Ростовской области задержали 28 "оборотней в погонах" за вымогательство на дорогах
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудник Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области, подозреваемый в вымогательствах взяток у водителей за якобы совершенные правонарушения
Сотрудник Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области, подозреваемый в вымогательствах взяток у водителей за якобы совершенные правонарушения
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Уже 28 предполагаемых оборотней в погонах задержаны в Ростовской области к настоящему времени, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее правоохранители сообщили о задержании в Ростовской области 26 подозреваемых сотрудников полиции и их соучастников. По данным полиции, злоумышленники подделывали снимки проезжавших по трассе М-4 "Дон" машин, а затем отправляли инспекторам ДПС, которые вымогали у водителей от 5 тысяч до 500 тысяч рублей за мнимые нарушения ПДД. По информации СК РФ, с 2017 по 2020 годы преступникам удалось "заработать" более 14 миллионов рублей.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудник Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области, подозреваемый в вымогательствах взяток у водителей за якобы совершенные правонарушения
Сотрудник Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области, подозреваемый в вымогательствах взяток у водителей за якобы совершенные правонарушения
"К настоящему времени задержаны 28 человек", - сказал собеседник агентства.
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