https://ria.ru/20220413/yasinovataya-1783299952.html

Украинские войска выпустили пять ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска выпустили пять ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 13.04.2022

Украинские войска выпустили пять ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска в очередной раз обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике с применением ракет РСЗО "Град", заявило представительство республики в... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:10

2022-04-13T13:10

2022-04-13T13:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

россия

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg

ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике с применением ракет РСЗО "Град", заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел зафиксирован в 12.55 (совпадает с мск). Ясиноватую обстреляли пятью ракетами из БМ-21 "Град".Ранее в среду в результате обстрела населенного пункта двое мирных жителей погибли, еще два человека получили ранения.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

украина

ясиноватая

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, ясиноватая