https://ria.ru/20220413/yakhty-1783316889.html

Таможенное управление Нидерландов заявило о задержании 20 российских яхт

Таможенное управление Нидерландов заявило о задержании 20 российских яхт - РИА Новости, 13.04.2022

Таможенное управление Нидерландов заявило о задержании 20 российских яхт

Таможенное управление Нидерландов утверждает, что уже 20 яхт, в том числе только строящиеся, находятся под усиленным таможенным контролем из-за санкций против... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:04

2022-04-13T14:04

2022-04-13T14:04

белоруссия

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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Таможенное управление Нидерландов утверждает, что уже 20 яхт, в том числе только строящиеся, находятся под усиленным таможенным контролем из-за санкций против РФ."В результате санкций против России и Белоруссии таможня поставила 20 яхт на строгий контроль. Эти яхты не могут быть переданы (другой стороне) или экспортированы", - сообщается на сайте таможенного управления.Указывается, что из этих "российских яхт" 14 находятся на стадии строительства, две - на хранении, а еще четыре обслуживаются.После начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Всего персональные санкции по Украине введены против 900 физлиц. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза РФ, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменов, руководителях крупных компаний. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов.

https://ria.ru/20220404/vekselberg-1781711550.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

белоруссия, россия, украина, совет федерации рф, госдума рф, в мире, нидерланды