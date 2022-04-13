Рейтинг@Mail.ru
Таможенное управление Нидерландов заявило о задержании 20 российских яхт - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220413/yakhty-1783316889.html
Таможенное управление Нидерландов заявило о задержании 20 российских яхт
Таможенное управление Нидерландов заявило о задержании 20 российских яхт - РИА Новости, 13.04.2022
Таможенное управление Нидерландов заявило о задержании 20 российских яхт
Таможенное управление Нидерландов утверждает, что уже 20 яхт, в том числе только строящиеся, находятся под усиленным таможенным контролем из-за санкций против... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:04
2022-04-13T14:04
белоруссия
россия
украина
совет федерации рф
госдума рф
в мире
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77296/57/772965793_0:179:3078:1910_1920x0_80_0_0_e8628ae4f8d5f3880970c6f4a55d0347.jpg
ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Таможенное управление Нидерландов утверждает, что уже 20 яхт, в том числе только строящиеся, находятся под усиленным таможенным контролем из-за санкций против РФ."В результате санкций против России и Белоруссии таможня поставила 20 яхт на строгий контроль. Эти яхты не могут быть переданы (другой стороне) или экспортированы", - сообщается на сайте таможенного управления.Указывается, что из этих "российских яхт" 14 находятся на стадии строительства, две - на хранении, а еще четыре обслуживаются.После начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Всего персональные санкции по Украине введены против 900 физлиц. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза РФ, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменов, руководителях крупных компаний. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов.
https://ria.ru/20220404/vekselberg-1781711550.html
белоруссия
россия
украина
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77296/57/772965793_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_2ae9eeaaef2a5a3134da8e738c1973dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, украина, совет федерации рф, госдума рф, в мире, нидерланды
14:04 13.04.2022
 
Таможенное управление Нидерландов заявило о задержании 20 российских яхт

Таможенное управление Нидерландов заявило о задержании 20 российских яхт из-за санкций

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАмстердам
Амстердам - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Амстердам. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Таможенное управление Нидерландов утверждает, что уже 20 яхт, в том числе только строящиеся, находятся под усиленным таможенным контролем из-за санкций против РФ.
"В результате санкций против России и Белоруссии таможня поставила 20 яхт на строгий контроль. Эти яхты не могут быть переданы (другой стороне) или экспортированы", - сообщается на сайте таможенного управления.
Указывается, что из этих "российских яхт" 14 находятся на стадии строительства, две - на хранении, а еще четыре обслуживаются.
После начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Всего персональные санкции по Украине введены против 900 физлиц. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза РФ, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменов, руководителях крупных компаний. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов.
Арест яхты российского олигарха в порту Пальмы-де-Майорки
4 апреля, 15:41
В Испании арестовали яхту Вексельберга, утверждают СМИ
 
БелоруссияРоссияУкраинаСовет Федерации РФГосдума РФВ миреНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала