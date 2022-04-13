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Кейт Уинслет сыграет вместе с дочерью в телесериале
Кейт Уинслет сыграет вместе с дочерью в телесериале - РИА Новости, 13.04.2022
Кейт Уинслет сыграет вместе с дочерью в телесериале
Кейт Уинслет получила главную роль в антологии "Я существую". Вместе с ней в проекте снимется ее 21-летняя дочь Миа Триплтон. Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T01:24
2022-04-13T01:24
2022-04-13T01:24
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Кейт Уинслет получила главную роль в антологии "Я существую". Вместе с ней в проекте снимется ее 21-летняя дочь Миа Триплтон. Об этом сообщает Collider. В каждом эпизоде шоу рассказывается о новом персонаже. Звезда "Титаника" и ее дочка появятся в третьем сезоне. Серия с их участием называется "Я Рут". Подробностей о героинях Уинслет и Триплтон пока нет. Создатель сериала — Доминик Сэвадж. Ранее в проекте снимались Джемма Чан ("Вечные"), Летиша Райт ("Черная Пантера") и другие.Уинслет уже работала со своей дочерью на одной съемочной площадке. Они сыграли в "Версальском романе" Алана Рикмана. Премьера костюмированной драмы состоялась на фестивале в Торонто в сентябре 2014.
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новости культуры, кино и сериалы, кейт уинслет, знаменитости, звезды, алан рикман
Кейт Уинслет сыграет вместе с дочерью в телесериале
Кейт Уинслет сыграет вместе с дочерью в телесериале "Я существую"