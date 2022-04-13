В Музее Востока открылась выставка, посвященная искусству резьбы по дереву
Выставка искусства резьбы по дереву "Золотая ветвь" открылась в Музее Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаТанцующий демон. Индонезия, о. Бали. Середина XX века
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Более 200 экспонатов представлено на выставке "Золотая ветвь" в Музее Востока, посвященной искусству резьбы по дереву, сообщает пресс-служба институции.
Среди произведений — скульптура, маски, утварь из разных регионов Востока из коллекции музея, а также изделия современных ювелиров.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаЦымбыл. Кладбищенская собака. Монголия, конец XIX – начало XX века
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Цымбыл. Кладбищенская собака. Монголия, конец XIX – начало XX века
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока"Балийский страж". Индонезия, о. Бали. XIX в.
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"Балийский страж". Индонезия, о. Бали. XIX в.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаШоу-Син. Китай. Конец XIX века
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Шоу-Син. Китай. Конец XIX века
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаСерьги. Анна Терещенкова. Санкт-Петербург.
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Серьги. Анна Терещенкова. Санкт-Петербург.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
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Цымбыл. Кладбищенская собака. Монголия, конец XIX – начало XX века
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
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"Балийский страж". Индонезия, о. Бали. XIX в.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
3 из 4
Шоу-Син. Китай. Конец XIX века
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
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Серьги. Анна Терещенкова. Санкт-Петербург.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
"Зритель сможет сравнить разнообразные художественные традиции резьбы по дереву. Посетители увидят удивительные экспонаты из Африки, Чукотки, Индонезии, Китая, Узбекистана, Якутии, Монголии, Дагестана, Армении и других стран", — рассказывается на сайте музея.
Специально для выставки современные художники создали работы, на которые их вдохновили музейные предметы. В их произведениях отражены "древняя архаика и магия традиционного искусства".
Экспозиция разделена по трем темам: "метаморфозы тела", "боги и демоны", "магия растительного и животного мира".
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаРитуальная скульптура (личина). Чукотка, остров Ратманова XIX в.
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Ритуальная скульптура (личина). Чукотка, остров Ратманова XIX в.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаНеизвестный мастер Маска-бюст. Западная Африка (Заир). Конец XIX века
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Неизвестный мастер Маска-бюст. Западная Африка (Заир). Конец XIX века
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаВаджрадхара. Тибет. XVIII в.
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Ваджрадхара. Тибет. XVIII в.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаБудда Ратнасамбхава. Монголия. XIX в.
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Будда Ратнасамбхава. Монголия. XIX в.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаОльга Калитенко. СПб. Коробка Зверь. 2019
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Ольга Калитенко. СПб. Коробка Зверь. 2019
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
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Ритуальная скульптура (личина). Чукотка, остров Ратманова XIX в.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
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Неизвестный мастер Маска-бюст. Западная Африка (Заир). Конец XIX века
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
3 из 5
Ваджрадхара. Тибет. XVIII в.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
4 из 5
Будда Ратнасамбхава. Монголия. XIX в.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
5 из 5
Ольга Калитенко. СПб. Коробка Зверь. 2019
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
"В древности украшения выполняли роль амулетов и оберегов. Сегодня ювелиры, использующие дерево наравне в драгоценными материалами, пытаются оживить древнюю энергию природы, извлечь на поверхность забытые образы и символы", — поясняют в музее.
Выставка продлится до 13 июня.