https://ria.ru/20220413/vystavka-1783379125.html

В Музее Востока открылась выставка, посвященная искусству резьбы по дереву

В Музее Востока открылась выставка, посвященная искусству резьбы по дереву - РИА Новости, 13.04.2022

В Музее Востока открылась выставка, посвященная искусству резьбы по дереву

Более 200 экспонатов представлено на выставке "Золотая ветвь" в Музее Востока, посвященной искусству резьбы по дереву, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T18:48

2022-04-13T18:48

2022-04-13T18:48

культура

новости культуры

выставки

музеи

музей востока (москва)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783359017_0:84:488:359_1920x0_80_0_0_20ab8a184eb45c3151d9b0b7e1407e9a.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Более 200 экспонатов представлено на выставке "Золотая ветвь" в Музее Востока, посвященной искусству резьбы по дереву, сообщает пресс-служба институции.Среди произведений — скульптура, маски, утварь из разных регионов Востока из коллекции музея, а также изделия современных ювелиров."Зритель сможет сравнить разнообразные художественные традиции резьбы по дереву. Посетители увидят удивительные экспонаты из Африки, Чукотки, Индонезии, Китая, Узбекистана, Якутии, Монголии, Дагестана, Армении и других стран", — рассказывается на сайте музея.Специально для выставки современные художники создали работы, на которые их вдохновили музейные предметы. В их произведениях отражены "древняя архаика и магия традиционного искусства". Экспозиция разделена по трем темам: "метаморфозы тела", "боги и демоны", "магия растительного и животного мира". "В древности украшения выполняли роль амулетов и оберегов. Сегодня ювелиры, использующие дерево наравне в драгоценными материалами, пытаются оживить древнюю энергию природы, извлечь на поверхность забытые образы и символы", — поясняют в музее.Выставка продлится до 13 июня.

https://ria.ru/20220413/muzei-1782281531.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, музеи, музей востока (москва)