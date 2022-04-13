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В Музее Востока открылась выставка, посвященная искусству резьбы по дереву - РИА Новости, 13.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220413/vystavka-1783379125.html
В Музее Востока открылась выставка, посвященная искусству резьбы по дереву
В Музее Востока открылась выставка, посвященная искусству резьбы по дереву - РИА Новости, 13.04.2022
В Музее Востока открылась выставка, посвященная искусству резьбы по дереву
Более 200 экспонатов представлено на выставке "Золотая ветвь" в Музее Востока, посвященной искусству резьбы по дереву, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T18:48
2022-04-13T18:48
культура
новости культуры
выставки
музеи
музей востока (москва)
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Более 200 экспонатов представлено на выставке "Золотая ветвь" в Музее Востока, посвященной искусству резьбы по дереву, сообщает пресс-служба институции.Среди произведений — скульптура, маски, утварь из разных регионов Востока из коллекции музея, а также изделия современных ювелиров."Зритель сможет сравнить разнообразные художественные традиции резьбы по дереву. Посетители увидят удивительные экспонаты из Африки, Чукотки, Индонезии, Китая, Узбекистана, Якутии, Монголии, Дагестана, Армении и других стран", — рассказывается на сайте музея.Специально для выставки современные художники создали работы, на которые их вдохновили музейные предметы. В их произведениях отражены "древняя архаика и магия традиционного искусства". Экспозиция разделена по трем темам: "метаморфозы тела", "боги и демоны", "магия растительного и животного мира". "В древности украшения выполняли роль амулетов и оберегов. Сегодня ювелиры, использующие дерево наравне в драгоценными материалами, пытаются оживить древнюю энергию природы, извлечь на поверхность забытые образы и символы", — поясняют в музее.Выставка продлится до 13 июня.
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новости культуры, выставки, музеи, музей востока (москва)
18:48 13.04.2022
 
В Музее Востока открылась выставка, посвященная искусству резьбы по дереву

Выставка искусства резьбы по дереву "Золотая ветвь" открылась в Музее Востока

© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаТанцующий демон. Индонезия, о. Бали. Середина XX века
Танцующий демон. Индонезия, о. Бали. Середина XX века
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Более 200 экспонатов представлено на выставке "Золотая ветвь" в Музее Востока, посвященной искусству резьбы по дереву, сообщает пресс-служба институции.
Среди произведений — скульптура, маски, утварь из разных регионов Востока из коллекции музея, а также изделия современных ювелиров.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаЦымбыл. Кладбищенская собака. Монголия, конец XIX – начало XX века
Цымбыл. Кладбищенская собака. Монголия, конец XIX – начало XX века
1 из 4
Цымбыл. Кладбищенская собака. Монголия, конец XIX – начало XX века
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока"Балийский страж". Индонезия, о. Бали. XIX в.
Балийский страж. Индонезия, о. Бали. XIX в
2 из 4
"Балийский страж". Индонезия, о. Бали. XIX в.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаШоу-Син. Китай. Конец XIX века
Шоу-Син. Китай. Конец XIX века
3 из 4
Шоу-Син. Китай. Конец XIX века
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаСерьги. Анна Терещенкова. Санкт-Петербург.
Серьги. Анна Терещенкова. Санкт-Петербург
4 из 4
Серьги. Анна Терещенкова. Санкт-Петербург.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
1 из 4
Цымбыл. Кладбищенская собака. Монголия, конец XIX – начало XX века
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
2 из 4
"Балийский страж". Индонезия, о. Бали. XIX в.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
3 из 4
Шоу-Син. Китай. Конец XIX века
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
4 из 4
Серьги. Анна Терещенкова. Санкт-Петербург.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
"Зритель сможет сравнить разнообразные художественные традиции резьбы по дереву. Посетители увидят удивительные экспонаты из Африки, Чукотки, Индонезии, Китая, Узбекистана, Якутии, Монголии, Дагестана, Армении и других стран", — рассказывается на сайте музея.
Специально для выставки современные художники создали работы, на которые их вдохновили музейные предметы. В их произведениях отражены "древняя архаика и магия традиционного искусства".
Экспозиция разделена по трем темам: "метаморфозы тела", "боги и демоны", "магия растительного и животного мира".
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаРитуальная скульптура (личина). Чукотка, остров Ратманова XIX в.
Ритуальная скульптура (личина). Чукотка, остров Ратманова XIX в.
1 из 5
Ритуальная скульптура (личина). Чукотка, остров Ратманова XIX в.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаНеизвестный мастер Маска-бюст. Западная Африка (Заир). Конец XIX века
Неизвестный мастер Маска-бюст. Западная Африка (Заир). Конец XIX века
2 из 5
Неизвестный мастер Маска-бюст. Западная Африка (Заир). Конец XIX века
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаВаджрадхара. Тибет. XVIII в.
Ваджрадхара. Тибет. XVIII в.
3 из 5
Ваджрадхара. Тибет. XVIII в.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаБудда Ратнасамбхава. Монголия. XIX в.
Будда Ратнасамбхава. Монголия. XIX век
4 из 5
Будда Ратнасамбхава. Монголия. XIX в.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаОльга Калитенко. СПб. Коробка Зверь. 2019
Ольга Калитенко. СПб. Коробка Зверь. 2019
5 из 5
Ольга Калитенко. СПб. Коробка Зверь. 2019
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
1 из 5
Ритуальная скульптура (личина). Чукотка, остров Ратманова XIX в.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
2 из 5
Неизвестный мастер Маска-бюст. Западная Африка (Заир). Конец XIX века
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
3 из 5
Ваджрадхара. Тибет. XVIII в.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
4 из 5
Будда Ратнасамбхава. Монголия. XIX в.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
5 из 5
Ольга Калитенко. СПб. Коробка Зверь. 2019
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
"В древности украшения выполняли роль амулетов и оберегов. Сегодня ювелиры, использующие дерево наравне в драгоценными материалами, пытаются оживить древнюю энергию природы, извлечь на поверхность забытые образы и символы", — поясняют в музее.
Выставка продлится до 13 июня.
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