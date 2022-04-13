https://ria.ru/20220413/vsu-1783345755.html

СК расследует подготовку ВСУ к нападению на приграничные области России

СК расследует подготовку ВСУ к нападению на приграничные области России - РИА Новости, 13.04.2022

СК расследует подготовку ВСУ к нападению на приграничные области России

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки Вооруженных сил Украины к нападению на приграничные регионы России,... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:49

2022-04-13T15:49

2022-04-13T17:00

обострение ситуации в днр и лнр

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

александр бастрыкин

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки Вооруженных сил Украины к нападению на приграничные регионы России, сообщили РИА Новости в ведомстве."Председатель СК <…> поручил подчиненным во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета Белоруссии дать юридическую оценку указанному факту, установить всех причастных к этому лиц с целью решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности", — заявили в комитете.По сведениям белорусских силовиков, ВСУ готовились нанести удар по областям России, имеющим общие границы с Украиной.В начале этой недели в Белгородской, Курской и Брянской областях, в некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели желтый (средний из трех) уровень террористической опасности. Населению рекомендуется по возможности воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их для проверки по первому требованию правоохранителей. Следует также обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/rossiya-1783128126.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220413/pogranpunkt-1783331301.html

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Кирилл Волков

следственный комитет россии (ск рф), в мире, александр бастрыкин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр