Рейтинг@Mail.ru
СК расследует подготовку ВСУ к нападению на приграничные области России - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/vsu-1783345755.html
СК расследует подготовку ВСУ к нападению на приграничные области России
СК расследует подготовку ВСУ к нападению на приграничные области России - РИА Новости, 13.04.2022
СК расследует подготовку ВСУ к нападению на приграничные области России
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки Вооруженных сил Украины к нападению на приграничные регионы России,... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:49
2022-04-13T17:00
обострение ситуации в днр и лнр
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
александр бастрыкин
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976174_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_150a641ea835efce1f2e547dcd9d933d.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки Вооруженных сил Украины к нападению на приграничные регионы России, сообщили РИА Новости в ведомстве."Председатель СК &lt;…&gt; поручил подчиненным во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета Белоруссии дать юридическую оценку указанному факту, установить всех причастных к этому лиц с целью решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности", — заявили в комитете.По сведениям белорусских силовиков, ВСУ готовились нанести удар по областям России, имеющим общие границы с Украиной.В начале этой недели в Белгородской, Курской и Брянской областях, в некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели желтый (средний из трех) уровень террористической опасности. Населению рекомендуется по возможности воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их для проверки по первому требованию правоохранителей. Следует также обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/rossiya-1783128126.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220413/pogranpunkt-1783331301.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976174_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27449b4c1d38272a9a2e3655a55c38be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), в мире, александр бастрыкин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
15:49 13.04.2022 (обновлено: 17:00 13.04.2022)
 
СК расследует подготовку ВСУ к нападению на приграничные области России

Бастрыкин поручил расследовать подготовку ВСУ к нападению на приграничные области России

© AP Photo / Felipe DanaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки Вооруженных сил Украины к нападению на приграничные регионы России, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Председатель СК <…> поручил подчиненным во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета Белоруссии дать юридическую оценку указанному факту, установить всех причастных к этому лиц с целью решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности", — заявили в комитете.
По сведениям белорусских силовиков, ВСУ готовились нанести удар по областям России, имеющим общие границы с Украиной.
В начале этой недели в Белгородской, Курской и Брянской областях, в некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели желтый (средний из трех) уровень террористической опасности. Населению рекомендуется по возможности воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их для проверки по первому требованию правоохранителей. Следует также обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 15:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко рассказал о последствиях опоздания России с военной операцией
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 15:06В России
В Курской области обстреляли погранпункт
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСледственный комитет России (СК РФ)В миреАлександр БастрыкинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала