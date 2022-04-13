https://ria.ru/20220413/vowifi-1783116553.html
Билайн сделал доступным в Москве и Подмосковье сервис VoWiFi
Билайн сделал доступным в Москве и Подмосковье сервис VoWiFi - РИА Новости, 13.04.2022
Билайн сделал доступным в Москве и Подмосковье сервис VoWiFi
Билайн сделал доступным в Москве и Московской области сервис Voice over Wi-Fi (VoWiFi) для владельцев смартфонов iPhone, эта технология позволяет клиентам... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:00
2022-04-13T11:00
2022-04-13T11:00
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вымпелком
wi-fi
общество
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Билайн сделал доступным в Москве и Московской области сервис Voice over Wi-Fi (VoWiFi) для владельцев смартфонов iPhone, эта технология позволяет клиентам совершать и принимать голосовые вызовы через сети Wi-Fi, в местах со слабым сигналом мобильной сети, сообщает пресс-служба компании."Для подключения услуги необходимо обновить программное обеспечение до версии не ниже iOS 15.2. Затем зайти в меню Настройки – Сотовая связь – Вызовы по Wi-Fi. Услуга предоставляется бесплатно. Смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и входят в пакеты минут тарифа", - отмечает пресс-служба.Услуга также доступна для смартфонов с операционной системой Android.По словам начальника отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети билайна Алексея Верещагина, у упомянутой технологии есть как достоинства, так и недостатки.В пресс-службе заявили, что тарификация голосовых вызовов по VoWiFi не будет отличаться от других звонков в домашней сети, и, если все компоненты работают правильно, абонент не должен замечать в повседневной жизни, через какую технологию идет вызов.
https://ria.ru/20220407/bilayn-1782258502.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билайн, вымпелком, wi-fi, общество, технологии
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Билайн сделал доступным в Москве и Московской области сервис Voice over Wi-Fi (VoWiFi) для владельцев смартфонов iPhone, эта технология позволяет клиентам совершать и принимать голосовые вызовы через сети Wi-Fi, в местах со слабым сигналом мобильной сети, сообщает пресс-служба компании.
"Для подключения услуги необходимо обновить программное обеспечение до версии не ниже iOS
15.2. Затем зайти в меню Настройки – Сотовая связь – Вызовы по Wi-Fi. Услуга предоставляется бесплатно. Смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и входят в пакеты минут тарифа", - отмечает пресс-служба.
Услуга также доступна для смартфонов с операционной системой Android
.
По словам начальника отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети билайна Алексея Верещагина, у упомянутой технологии есть как достоинства, так и недостатки.
"К безусловным преимуществам нужно отнести, в первую очередь, доступность голосовых вызовов в хорошем качестве там, где Wi-Fi имеет высокое проникновение, а сотовой сети почти нет, например, в недавно застроенных районах, где еще недостаточно базовых станций. Кроме того, технология построена так, что телефонный аппарат сам выбирает наилучшую беспроводную технологию (Wi-Fi или сотовая сеть), через которую будет выполнять голосовой вызов. Если говорить о несущественных, но все же недостатках, то стоит отметить, что практически любые Wi-Fi роутеры иногда могут "подвисать", требуют переконфигурации или перезагрузки, т.е. их работоспособность во многом зависит от самого владельца", - сказал Верещагин.
В пресс-службе заявили, что тарификация голосовых вызовов по VoWiFi не будет отличаться от других звонков в домашней сети, и, если все компоненты работают правильно, абонент не должен замечать в повседневной жизни, через какую технологию идет вызов.