https://ria.ru/20220413/vowifi-1783116553.html

Билайн сделал доступным в Москве и Подмосковье сервис VoWiFi

Билайн сделал доступным в Москве и Подмосковье сервис VoWiFi - РИА Новости, 13.04.2022

Билайн сделал доступным в Москве и Подмосковье сервис VoWiFi

Билайн сделал доступным в Москве и Московской области сервис Voice over Wi-Fi (VoWiFi) для владельцев смартфонов iPhone, эта технология позволяет клиентам... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:00

2022-04-13T11:00

2022-04-13T11:00

билайн

вымпелком

wi-fi

общество

технологии

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Билайн сделал доступным в Москве и Московской области сервис Voice over Wi-Fi (VoWiFi) для владельцев смартфонов iPhone, эта технология позволяет клиентам совершать и принимать голосовые вызовы через сети Wi-Fi, в местах со слабым сигналом мобильной сети, сообщает пресс-служба компании."Для подключения услуги необходимо обновить программное обеспечение до версии не ниже iOS 15.2. Затем зайти в меню Настройки – Сотовая связь – Вызовы по Wi-Fi. Услуга предоставляется бесплатно. Смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и входят в пакеты минут тарифа", - отмечает пресс-служба.Услуга также доступна для смартфонов с операционной системой Android.По словам начальника отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети билайна Алексея Верещагина, у упомянутой технологии есть как достоинства, так и недостатки.В пресс-службе заявили, что тарификация голосовых вызовов по VoWiFi не будет отличаться от других звонков в домашней сети, и, если все компоненты работают правильно, абонент не должен замечать в повседневной жизни, через какую технологию идет вызов.

https://ria.ru/20220407/bilayn-1782258502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, вымпелком, wi-fi, общество, технологии