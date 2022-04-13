https://ria.ru/20220413/vostochnyy-1783255852.html

Орлов рассчитывает, что туры на Восточный войдут в перечень нацмаршрутов

Орлов рассчитывает, что туры на Восточный войдут в перечень нацмаршрутов - РИА Новости, 13.04.2022

Орлов рассчитывает, что туры на Восточный войдут в перечень нацмаршрутов

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассчитывает, что туры на космодром "Восточный" первыми от региона войдут в перечень национальных брендовых маршрутов, РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:03

2022-04-13T10:03

2022-04-13T10:44

амурская область

экономика

белогорск

россия

амурская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

нижне-бурейская гэс

новости - туризм

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассчитывает, что туры на космодром "Восточный" первыми от региона войдут в перечень национальных брендовых маршрутов, сообщает правительство региона.Оно уточняет, что на прошлой неделе в Калужской области подвели итоги "Всероссийского акселератора по промышленному туризму", организованного Агентством стратегических инициатив при поддержке Минпромторга России. Экспертная комиссия выбрала из 30 команд-участников 16 лучших региональных проектов. Стратегия Амурской области победила в номинации "ПРОМсинергия" за создание эффективной экосистемы промтуризма в регионе."В прошлом году по ряду ключевых объектов промтуризма мы достигли хороших результатов. В частности, разработана концепция промышленного тура на космодром "Восточный" и проект дорожной карты по развитию туризма по данному направлению. С февраля этого года космическую гавань посетили больше 25 организованных групп туристов. Рассчитываем, что в ближайшее время тур на космодром первым от региона войдет в перечень национальных брендовых маршрутов", - рассказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.Также, по словам губернатора, Бурейская и Нижне-Бурейская ГЭС, принадлежащие "Русгидро", включены в перечень перспективных проектов по развитию туризма. Первые поездки туристов также организованы на маслоэкстракционный завод "Амурский", которые позволяют познакомиться не только с уникальным производством по переработке сои, но и увидеть второй по величине город Амурской области – Белогорск."Развитие промышленного туризма обеспечит нам ежегодный рост турпотока. Повышенное внимание со стороны российских и зарубежных туристов стимулирует модернизацию инфраструктуры и создаст основу для появления десятков новых специалистов в отрасли", - прокомментировал Орлов.Как добавила первый замминистра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева, сейчас в регионе работают около 1770 промышленных предприятий в восьми приоритетных сферах, таких как электроэнергетика, газохимия, металлообработка, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых"Для активизации работы в этом направлении в Приамурье сформирована инициативная команда, в которую входит несколько десятков участников из числа предприятий, муниципалитетов, учебных заведений, инфраструктуры поддержки бизнеса и креативной отрасли", - отметила Киреева, слова которой также приводятся в сообщении.Ключевые акценты в стратегии развития промышленного туризма в Амурской области планируется делать на запуск новых маршрутов и программ, разработку финансовых и налоговых мер поддержки, программы обучения гидов и внедрение новых форматов профориентационных мероприятий для студентов и школьников со стороны предприятий, а также продвижение промышленных туров и локаций через рекламные туры и информационные кампании в региональных и федеральных СМИ.

https://ria.ru/20220412/professionalitet-1783094246.html

https://ria.ru/20220411/ostanovki-1782904885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, белогорск, россия, амурская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), нижне-бурейская гэс, новости - туризм