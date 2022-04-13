https://ria.ru/20220413/voda-1783251953.html

В Москве усилили контроль качества водопроводной воды во время паводка

В Москве усилили контроль качества водопроводной воды во время паводка - РИА Новости, 13.04.2022

В Москве усилили контроль качества водопроводной воды во время паводка

Контроль качества водопроводной воды усилен в столице в период весеннего паводка, в это время пробы воды в водоисточниках берут дважды в сутки, сообщил... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T09:39

2022-04-13T09:39

2022-04-13T09:39

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Контроль качества водопроводной воды усилен в столице в период весеннего паводка, в это время пробы воды в водоисточниках берут дважды в сутки, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках. Согласно регламенту, в период паводка взятие проб воды в водоисточниках проводится дважды в сутки", - отметил Бирюков.Заммэра пояснил, что на водохранилищах природная вода отбирается на разной глубине. Это позволяет выявлять различия в ее составе и получать объективную информацию о состоянии водоемов."Исследования взятых проб проводятся в лабораториях центра контроля качества воды, результаты сразу поступают в инспекцию зоны санитарной охраны и технологические службы станций водоподготовки. Проверяем воду и с помощью автоматических анализаторов, которые установлены на станциях и в городской распределительной сети", - рассказал Бирюков.По его словам, приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Например, природная вода оценивается по таким показателям, как мутность, цветность, электропроводность.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки воды."Специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости вносят корректировки в технологию водоподготовки, например, меняют дозы реагентной обработки или вводят дополнительную очистку. Это позволяет держать под контролем физико-химические и микробиологические показатели, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов", - добавил он.

https://realty.ria.ru/20220412/pereplata-1783156105.html

https://realty.ria.ru/20220412/moek-1783116143.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков