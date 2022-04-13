https://ria.ru/20220413/vitol-1783237798.html

СМИ: Vitol Group намерен полностью прекратить торговлю нефтью из России

СМИ: Vitol Group намерен полностью прекратить торговлю нефтью из России - РИА Новости, 13.04.2022

СМИ: Vitol Group намерен полностью прекратить торговлю нефтью из России

Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group намерен к концу года полностью прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России, передает агентство РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T05:56

2022-04-13T05:56

2022-04-13T06:11

экономика

цены на нефть

в мире

россия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group намерен к концу года полностью прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России, передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо представителя компании.Согласно заявлению, объемы российской нефти, обрабатываемой Vitol, "значительно сократятся во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств". Компания намерена прекратить торговлю российской сырой нефтью и нефтепродуктами до конца года, если не будет иных указаний.Швейцарско-нидерландская компания Vitol является одним из крупнейших по величине нефтетрейдеров в мире. В сферу ее деятельности также входит торговля природным газом, транспортировка и хранение углеводородов, электроэнергетика. Компания основана в 1966 году.

https://ria.ru/20220413/neft-1783233574.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, цены на нефть, в мире, россия