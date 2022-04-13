https://ria.ru/20220413/vitol-1783237798.html
СМИ: Vitol Group намерен полностью прекратить торговлю нефтью из России
СМИ: Vitol Group намерен полностью прекратить торговлю нефтью из России - РИА Новости, 13.04.2022
СМИ: Vitol Group намерен полностью прекратить торговлю нефтью из России
Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group намерен к концу года полностью прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России, передает агентство РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T05:56
2022-04-13T05:56
2022-04-13T06:11
экономика
цены на нефть
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365288_0:313:3084:2048_1920x0_80_0_0_404d5c5d02155a2597cc979cb9b0b37f.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group намерен к концу года полностью прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России, передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо представителя компании.Согласно заявлению, объемы российской нефти, обрабатываемой Vitol, "значительно сократятся во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств". Компания намерена прекратить торговлю российской сырой нефтью и нефтепродуктами до конца года, если не будет иных указаний.Швейцарско-нидерландская компания Vitol является одним из крупнейших по величине нефтетрейдеров в мире. В сферу ее деятельности также входит торговля природным газом, транспортировка и хранение углеводородов, электроэнергетика. Компания основана в 1966 году.
https://ria.ru/20220413/neft-1783233574.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365288_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_eed764f6ead4bad1a0e2f26271d51d7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, в мире, россия
05:56 13.04.2022 (обновлено: 06:11 13.04.2022)
СМИ: Vitol Group намерен полностью прекратить торговлю нефтью из России
Bloomberg: Vitol Group намерен к концу года полностью прекратить торговлю нефтью из России
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group намерен к концу года полностью прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России, передает
агентство Блумберг со ссылкой на письмо представителя компании.
Согласно заявлению, объемы российской нефти, обрабатываемой Vitol, "значительно сократятся во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств". Компания намерена прекратить торговлю российской сырой нефтью и нефтепродуктами до конца года, если не будет иных указаний.
"Мы ожидаем, что это будет завершено к концу 2022 года", - говорится в письме.
Швейцарско-нидерландская компания Vitol является одним из крупнейших по величине нефтетрейдеров в мире. В сферу ее деятельности также входит торговля природным газом, транспортировка и хранение углеводородов, электроэнергетика. Компания основана в 1966 году.