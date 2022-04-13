https://ria.ru/20220413/villa-1783426722.html
СМИ: в Италии в виллу предпринимателя из России бросили "коктейль Молотова"
СМИ: в Италии в виллу предпринимателя из России бросили "коктейль Молотова" - РИА Новости, 13.04.2022
СМИ: в Италии в виллу предпринимателя из России бросили "коктейль Молотова"
Неизвестные бросили "коктейль Молотова" в виллу российского бизнесмена Тимура Зайнутдинова в городке Кастильончелло в итальянской провинции Ливорно, пишет... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T22:57
2022-04-13T22:57
2022-04-13T23:02
в мире
владимир соловьев (телеведущий)
россия
италия
украина
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РИМ, 13 апр - РИА Новости. Неизвестные бросили "коктейль Молотова" в виллу российского бизнесмена Тимура Зайнутдинова в городке Кастильончелло в итальянской провинции Ливорно, пишет местная газета il Tirreno.Вилла, расположенная в городе на берег Лигурийского моря, принадлежит 37-летнему (по другим данным, 38-летнему) строительному магнату из Татарстана. Он использовал виллу только в период летнего отпуска, на момент попытки поджога в ней никто не жил.Первым о возгорании сообщил прохожий: от огня пострадала входная решетка дома. Ущерб, пишет издание, оценивается как незначительный.Как отмечает il Tirreno, следователи учитывают все возможные гипотезы и не исключают, что нападение могло быть связано со спецоперацией России на Украине. Карабинеры восстанавливают обстоятельства инцидента по записям с камер видеонаблюдения.На минувшей неделе неизвестные проникли в два дома телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо. В одной из вилл они подожгли в ней автомобильные покрышки, не причинив дому ущерба, в другом доме они окрасили в красный цвет воду в бассейне и оставили на заборе надписи против действий России. Местные власти предполагают, что действия злоумышленников носили демонстративно-показной характер.В марте Фингвардия Италии заморозила имущество Соловьева после попадания телеведущего в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине. Общая стоимость домов Соловьева на Комо составляет 8 миллионов евро.
https://ria.ru/20220406/podzhog-1782054409.html
https://ria.ru/20220404/napadenie-1781628808.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир соловьев (телеведущий), россия, италия, украина
22:57 13.04.2022 (обновлено: 23:02 13.04.2022)
СМИ: в Италии в виллу предпринимателя из России бросили "коктейль Молотова"
il Tirreno: в Италии в виллу предпринимателя из России бросили "коктейль Молотова"