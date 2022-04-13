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СМИ: в Италии в виллу предпринимателя из России бросили "коктейль Молотова" - РИА Новости, 13.04.2022
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СМИ: в Италии в виллу предпринимателя из России бросили "коктейль Молотова"
СМИ: в Италии в виллу предпринимателя из России бросили "коктейль Молотова" - РИА Новости, 13.04.2022
СМИ: в Италии в виллу предпринимателя из России бросили "коктейль Молотова"
Неизвестные бросили "коктейль Молотова" в виллу российского бизнесмена Тимура Зайнутдинова в городке Кастильончелло в итальянской провинции Ливорно, пишет... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T22:57
2022-04-13T23:02
в мире
владимир соловьев (телеведущий)
россия
италия
украина
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РИМ, 13 апр - РИА Новости. Неизвестные бросили "коктейль Молотова" в виллу российского бизнесмена Тимура Зайнутдинова в городке Кастильончелло в итальянской провинции Ливорно, пишет местная газета il Tirreno.Вилла, расположенная в городе на берег Лигурийского моря, принадлежит 37-летнему (по другим данным, 38-летнему) строительному магнату из Татарстана. Он использовал виллу только в период летнего отпуска, на момент попытки поджога в ней никто не жил.Первым о возгорании сообщил прохожий: от огня пострадала входная решетка дома. Ущерб, пишет издание, оценивается как незначительный.Как отмечает il Tirreno, следователи учитывают все возможные гипотезы и не исключают, что нападение могло быть связано со спецоперацией России на Украине. Карабинеры восстанавливают обстоятельства инцидента по записям с камер видеонаблюдения.На минувшей неделе неизвестные проникли в два дома телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо. В одной из вилл они подожгли в ней автомобильные покрышки, не причинив дому ущерба, в другом доме они окрасили в красный цвет воду в бассейне и оставили на заборе надписи против действий России. Местные власти предполагают, что действия злоумышленников носили демонстративно-показной характер.В марте Фингвардия Италии заморозила имущество Соловьева после попадания телеведущего в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине. Общая стоимость домов Соловьева на Комо составляет 8 миллионов евро.
https://ria.ru/20220406/podzhog-1782054409.html
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в мире, владимир соловьев (телеведущий), россия, италия, украина
22:57 13.04.2022 (обновлено: 23:02 13.04.2022)
 
СМИ: в Италии в виллу предпринимателя из России бросили "коктейль Молотова"

il Tirreno: в Италии в виллу предпринимателя из России бросили "коктейль Молотова"

© Фото : Polizia di StatoАвтомобили итальянской полиции
Автомобили итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Фото : Polizia di Stato
Автомобили итальянской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 13 апр - РИА Новости. Неизвестные бросили "коктейль Молотова" в виллу российского бизнесмена Тимура Зайнутдинова в городке Кастильончелло в итальянской провинции Ливорно, пишет местная газета il Tirreno.
Вилла, расположенная в городе на берег Лигурийского моря, принадлежит 37-летнему (по другим данным, 38-летнему) строительному магнату из Татарстана. Он использовал виллу только в период летнего отпуска, на момент попытки поджога в ней никто не жил.
Карабинеры на территории виллы Владимира Соловьева после попытки ее поджога неизвестными на озере Комо, Италия. 6 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 12:44
Итальянские СМИ сообщили о попытке поджога виллы Соловьева на Комо
Первым о возгорании сообщил прохожий: от огня пострадала входная решетка дома. Ущерб, пишет издание, оценивается как незначительный.
Как отмечает il Tirreno, следователи учитывают все возможные гипотезы и не исключают, что нападение могло быть связано со спецоперацией России на Украине. Карабинеры восстанавливают обстоятельства инцидента по записям с камер видеонаблюдения.
На минувшей неделе неизвестные проникли в два дома телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо. В одной из вилл они подожгли в ней автомобильные покрышки, не причинив дому ущерба, в другом доме они окрасили в красный цвет воду в бассейне и оставили на заборе надписи против действий России. Местные власти предполагают, что действия злоумышленников носили демонстративно-показной характер.
В марте Фингвардия Италии заморозила имущество Соловьева после попадания телеведущего в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине. Общая стоимость домов Соловьева на Комо составляет 8 миллионов евро.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 10:49
СК расследует нападение на россиян в Греции
 
В миреВладимир Соловьев (телеведущий)РоссияИталияУкраина
 
 
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