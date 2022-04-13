https://ria.ru/20220413/villa-1783426722.html

СМИ: в Италии в виллу предпринимателя из России бросили "коктейль Молотова"

СМИ: в Италии в виллу предпринимателя из России бросили "коктейль Молотова" - РИА Новости, 13.04.2022

СМИ: в Италии в виллу предпринимателя из России бросили "коктейль Молотова"

Неизвестные бросили "коктейль Молотова" в виллу российского бизнесмена Тимура Зайнутдинова в городке Кастильончелло в итальянской провинции Ливорно, пишет... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T22:57

2022-04-13T22:57

2022-04-13T23:02

в мире

владимир соловьев (телеведущий)

россия

италия

украина

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РИМ, 13 апр - РИА Новости. Неизвестные бросили "коктейль Молотова" в виллу российского бизнесмена Тимура Зайнутдинова в городке Кастильончелло в итальянской провинции Ливорно, пишет местная газета il Tirreno.Вилла, расположенная в городе на берег Лигурийского моря, принадлежит 37-летнему (по другим данным, 38-летнему) строительному магнату из Татарстана. Он использовал виллу только в период летнего отпуска, на момент попытки поджога в ней никто не жил.Первым о возгорании сообщил прохожий: от огня пострадала входная решетка дома. Ущерб, пишет издание, оценивается как незначительный.Как отмечает il Tirreno, следователи учитывают все возможные гипотезы и не исключают, что нападение могло быть связано со спецоперацией России на Украине. Карабинеры восстанавливают обстоятельства инцидента по записям с камер видеонаблюдения.На минувшей неделе неизвестные проникли в два дома телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо. В одной из вилл они подожгли в ней автомобильные покрышки, не причинив дому ущерба, в другом доме они окрасили в красный цвет воду в бассейне и оставили на заборе надписи против действий России. Местные власти предполагают, что действия злоумышленников носили демонстративно-показной характер.В марте Фингвардия Италии заморозила имущество Соловьева после попадания телеведущего в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине. Общая стоимость домов Соловьева на Комо составляет 8 миллионов евро.

https://ria.ru/20220406/podzhog-1782054409.html

https://ria.ru/20220404/napadenie-1781628808.html

россия

италия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир соловьев (телеведущий), россия, италия, украина