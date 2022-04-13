https://ria.ru/20220413/vertolety-1783256575.html

Российские войска уничтожили четыре украинских вертолета в Миргороде

Российские войска уничтожили четыре украинских вертолета в Миргороде - РИА Новости, 13.04.2022

Российские войска уничтожили четыре украинских вертолета в Миргороде

Высокоточными ракетами с моря и воздуха уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, на аэродроме Миргород уничтожены четыре вертолета... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:05

2022-04-13T10:05

2022-04-13T10:08

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

ми-8

ми-24

россия

украина

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Высокоточными ракетами с моря и воздуха уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, на аэродроме Миргород уничтожены четыре вертолета – два Ми-8 и два Ми-24, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи высокоточными ракетами морского и воздушного базирования в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Также на военном аэродроме Миргород уничтожены четыре украинских вертолета – два Ми-24 и два Ми-8", - заявил он.

https://ria.ru/20220411/mi-24-1782852278.html

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Кирилл Волков

безопасность, ми-8, ми-24, россия, украина, ситуация в днр и лнр