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Российские войска уничтожили четыре украинских вертолета в Миргороде
Российские войска уничтожили четыре украинских вертолета в Миргороде - РИА Новости, 13.04.2022
Российские войска уничтожили четыре украинских вертолета в Миргороде
Высокоточными ракетами с моря и воздуха уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, на аэродроме Миргород уничтожены четыре вертолета... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:05
2022-04-13T10:05
2022-04-13T10:08
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
ми-8
ми-24
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Высокоточными ракетами с моря и воздуха уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, на аэродроме Миргород уничтожены четыре вертолета – два Ми-8 и два Ми-24, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи высокоточными ракетами морского и воздушного базирования в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Также на военном аэродроме Миргород уничтожены четыре украинских вертолета – два Ми-24 и два Ми-8", - заявил он.
https://ria.ru/20220411/mi-24-1782852278.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ми-8, ми-24, россия, украина, ситуация в днр и лнр
10:05 13.04.2022 (обновлено: 10:08 13.04.2022)
Российские войска уничтожили четыре украинских вертолета в Миргороде
Российские войска уничтожили два украинских Ми-24 и два Ми-8 на аэродроме в Миргороде