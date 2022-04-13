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Российские войска уничтожили четыре украинских вертолета в Миргороде - РИА Новости, 13.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/vertolety-1783256575.html
Российские войска уничтожили четыре украинских вертолета в Миргороде
Российские войска уничтожили четыре украинских вертолета в Миргороде - РИА Новости, 13.04.2022
Российские войска уничтожили четыре украинских вертолета в Миргороде
Высокоточными ракетами с моря и воздуха уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, на аэродроме Миргород уничтожены четыре вертолета... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:05
2022-04-13T10:08
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
ми-8
ми-24
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Высокоточными ракетами с моря и воздуха уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, на аэродроме Миргород уничтожены четыре вертолета – два Ми-8 и два Ми-24, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи высокоточными ракетами морского и воздушного базирования в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Также на военном аэродроме Миргород уничтожены четыре украинских вертолета – два Ми-24 и два Ми-8", - заявил он.
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безопасность, ми-8, ми-24, россия, украина, ситуация в днр и лнр
10:05 13.04.2022 (обновлено: 10:08 13.04.2022)
 
Российские войска уничтожили четыре украинских вертолета в Миргороде

Российские войска уничтожили два украинских Ми-24 и два Ми-8 на аэродроме в Миргороде

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8МТ ВВС Украины
Вертолет Ми-8МТ ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Вертолет Ми-8МТ ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Высокоточными ракетами с моря и воздуха уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, на аэродроме Миргород уничтожены четыре вертолета – два Ми-8 и два Ми-24, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение ночи высокоточными ракетами морского и воздушного базирования в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Также на военном аэродроме Миргород уничтожены четыре украинских вертолета – два Ми-24 и два Ми-8", - заявил он.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьМи-8Ми-24РоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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