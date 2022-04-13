https://ria.ru/20220413/unionpay-1783264858.html

"Ъ": иностранные онлайн-магазины отказывают россиянам с картами UnionPay

"Ъ": иностранные онлайн-магазины отказывают россиянам с картами UnionPay - РИА Новости, 13.04.2022

"Ъ": иностранные онлайн-магазины отказывают россиянам с картами UnionPay

У россиян, оформивших карты китайской UnionPay, возникли проблемы при оплате товаров в иностранных интернет-магазинах, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:53

2022-04-13T10:53

2022-04-13T16:05

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. У россиян, оформивших карты китайской UnionPay, возникли проблемы при оплате товаров в иностранных интернет-магазинах, пишет "Коммерсантъ".Как отметило СМИ, система после ввода санкций и ухода Visa и Mastercard осталась единственной, работающей за рубежом, в том числе в странах ЕС и Соединенных Штатах Америки. Число выпущенных в России карт UnionPay выросло за последнее время минимум в десять раз. Однако пользователи жалуются, что покупки в Сети оплатить невозможно."В неофициальных беседах банкиры рассказывают, что проблема в иностранных онлайн-магазинах, которые решили просто не обслуживать россиян, хотя санкции этого и не предусматривают", — сообщил "Ъ".Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова рассказала изданию, что подобное решение могли принять не сами магазины: по ее словам, торговая точка не имеет доступа к таблице БИНов платежной системы, первым шести цифрам номера карты, содержащим информацию в том числе о стране выпуска. Зато такая информация есть у банков — участников платежной системы. На ситуацию могло бы повлиять только вмешательство самой UnionPay, считает Михайлова."Основная задача любой платежной системы — обеспечение выполнения ее участниками единых правил и принципов обслуживания всех держателей карт системы. Международные платежные системы имеют многолетние выстроенные механизмы по мониторингу качества работы инфраструктуры. Это обязанность платежной системы обеспечить прием эквайером всех карт", — подчеркнула эксперт.В UnionPay на запрос "Ъ" не ответили.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.

https://ria.ru/20220316/visa-1778361424.html

https://ria.ru/20220323/unionpay-1779554662.html

https://ria.ru/20220408/bank-1782551538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, москва, россия, украина