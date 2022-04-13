https://ria.ru/20220413/ukraintsy-1783344379.html

В Кремле назвали неприемлемыми слова Байдена о "геноциде" украинцев

В Кремле назвали неприемлемыми слова Байдена о "геноциде" украинцев - РИА Новости, 13.04.2022

В Кремле назвали неприемлемыми слова Байдена о "геноциде" украинцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена про "геноцид" украинцев, сообщил, что в Кремле считают... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:46

2022-04-13T15:46

2022-04-13T15:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

россия

джо байден

владимир путин

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена про "геноцид" украинцев, сообщил, что в Кремле считают неприемлемыми такие попытки извратить ситуацию."Мы категорически с ними не согласны, мы считаем неприемлемым попытки подобного извращения ситуации, тем более, мы уже говорили, это вряд ли приемлемо для президента Соединенных Штатов Америки - страны, которая совершала известные деяния в течение новой и новейшей истории", - сказал Песков, комментируя слова Байдена по поводу "геноцида" украинцев.Байден ранее не раз эмоционально высказывался о политике российских властей. Во вторник он употребил слово "геноцид", касаясь ситуации на Украине и ее влияния на весь мир.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/ukraina-1783280636.html

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

сша

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, украина, ситуация в днр и лнр