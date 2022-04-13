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В Кремле назвали неприемлемыми слова Байдена о "геноциде" украинцев - РИА Новости, 13.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/ukraintsy-1783344379.html
В Кремле назвали неприемлемыми слова Байдена о "геноциде" украинцев
В Кремле назвали неприемлемыми слова Байдена о "геноциде" украинцев - РИА Новости, 13.04.2022
В Кремле назвали неприемлемыми слова Байдена о "геноциде" украинцев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена про "геноцид" украинцев, сообщил, что в Кремле считают... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:46
2022-04-13T15:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
россия
джо байден
владимир путин
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена про "геноцид" украинцев, сообщил, что в Кремле считают неприемлемыми такие попытки извратить ситуацию."Мы категорически с ними не согласны, мы считаем неприемлемым попытки подобного извращения ситуации, тем более, мы уже говорили, это вряд ли приемлемо для президента Соединенных Штатов Америки - страны, которая совершала известные деяния в течение новой и новейшей истории", - сказал Песков, комментируя слова Байдена по поводу "геноцида" украинцев.Байден ранее не раз эмоционально высказывался о политике российских властей. Во вторник он употребил слово "геноцид", касаясь ситуации на Украине и ее влияния на весь мир.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/ukraina-1783280636.html
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
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в мире, сша, россия, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, украина, ситуация в днр и лнр
15:46 13.04.2022 (обновлено: 15:56 13.04.2022)
 
В Кремле назвали неприемлемыми слова Байдена о "геноциде" украинцев

Пресс-секретарь Путина Песков назвал неприемлемыми слова Байдена о "геноциде" украинцев

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена про "геноцид" украинцев, сообщил, что в Кремле считают неприемлемыми такие попытки извратить ситуацию.
"Мы категорически с ними не согласны, мы считаем неприемлемым попытки подобного извращения ситуации, тем более, мы уже говорили, это вряд ли приемлемо для президента Соединенных Штатов Америки - страны, которая совершала известные деяния в течение новой и новейшей истории", - сказал Песков, комментируя слова Байдена по поводу "геноцида" украинцев.
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Байден ранее не раз эмоционально высказывался о политике российских властей. Во вторник он употребил слово "геноцид", касаясь ситуации на Украине и ее влияния на весь мир.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАРоссияДжо БайденВладимир ПутинДмитрий ПесковУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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