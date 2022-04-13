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ВСУ оборудуют позиции в школах и больнице в Краматорске и Запорожье - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/ukraina-1783418323.html
ВСУ оборудуют позиции в школах и больнице в Краматорске и Запорожье
ВСУ оборудуют позиции в школах и больнице в Краматорске и Запорожье - РИА Новости, 13.04.2022
ВСУ оборудуют позиции в школах и больнице в Краматорске и Запорожье
В Краматорске и Запорожье военные Украины оборудуют позиции в школах и больнице, удерживая жителей как "живой щит", сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T21:36
2022-04-13T21:36
обострение ситуации в днр и лнр
запорожье
в мире
краматорск
вооруженные силы украины
украина
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Краматорске и Запорожье военные Украины оборудуют позиции в школах и больнице, удерживая жителей как "живой щит", сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Подразделения ВСУ в Запорожье (школа №29) и Краматорске (школа №20, здание больницы и станция переливания крови) продолжают оборудовать огневые позиции, при этом местные жители, медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в качестве "живого щита", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220413/ugolovniki-1783418106.html
запорожье
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запорожье, в мире, краматорск, вооруженные силы украины, украина, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:36 13.04.2022
 
ВСУ оборудуют позиции в школах и больнице в Краматорске и Запорожье

Минобороны: ВСУ оборудуют позиции в школах и больнице в Краматорске и Запорожье

© AP Photo / Rodrigo AbdУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Краматорске и Запорожье военные Украины оборудуют позиции в школах и больнице, удерживая жителей как "живой щит", сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Подразделения ВСУ в Запорожье (школа №29) и Краматорске (школа №20, здание больницы и станция переливания крови) продолжают оборудовать огневые позиции, при этом местные жители, медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в качестве "живого щита", - сказал Мизинцев.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЗапорожьеВ миреКраматорскВооруженные силы УкраиныУкраинаНациональный центр управления обороной РФМихаил МизинцевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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