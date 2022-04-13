https://ria.ru/20220413/ukraina-1783418323.html

ВСУ оборудуют позиции в школах и больнице в Краматорске и Запорожье

ВСУ оборудуют позиции в школах и больнице в Краматорске и Запорожье - РИА Новости, 13.04.2022

ВСУ оборудуют позиции в школах и больнице в Краматорске и Запорожье

В Краматорске и Запорожье военные Украины оборудуют позиции в школах и больнице, удерживая жителей как "живой щит", сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T21:36

2022-04-13T21:36

2022-04-13T21:36

обострение ситуации в днр и лнр

запорожье

в мире

краматорск

вооруженные силы украины

украина

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Краматорске и Запорожье военные Украины оборудуют позиции в школах и больнице, удерживая жителей как "живой щит", сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Подразделения ВСУ в Запорожье (школа №29) и Краматорске (школа №20, здание больницы и станция переливания крови) продолжают оборудовать огневые позиции, при этом местные жители, медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в качестве "живого щита", - сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220413/ugolovniki-1783418106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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