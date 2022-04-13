https://ria.ru/20220413/ukraina-1783366521.html
Белый дом утвердил новый пакет военной помощи Украине
Белый дом утвердил новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 13.04.2022
Белый дом утвердил новый пакет военной помощи Украине
Администрация США утвердила новый пакет военной помощи Украине на сумму 750 миллионов долларов, сообщило интернет-издание The Hill со ссылкой на неназванный... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:05
2022-04-13T17:05
2022-04-13T17:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Администрация США утвердила новый пакет военной помощи Украине на сумму 750 миллионов долларов, сообщило интернет-издание The Hill со ссылкой на неназванный источник.По его данным, предстоящие поставки из наличия американских вооруженных сил будут включать передачу украинским силам гаубичной артиллерии."Неясно, когда точно (президент США) Байден планирует объявить о новой помощи", - говорится в публикации. Другие СМИ сообщали, что официальное заявление будет сделано в среду.
https://ria.ru/20220413/amerika-1783181520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, сша, украина
17:05 13.04.2022 (обновлено: 17:13 13.04.2022)
Белый дом утвердил новый пакет военной помощи Украине
Белый дом утвердил новый пакет военной помощи Украине на 750 миллионов долларов