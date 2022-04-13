https://ria.ru/20220413/ukraina-1783366521.html

Белый дом утвердил новый пакет военной помощи Украине

Белый дом утвердил новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 13.04.2022

Белый дом утвердил новый пакет военной помощи Украине

Администрация США утвердила новый пакет военной помощи Украине на сумму 750 миллионов долларов, сообщило интернет-издание The Hill со ссылкой на неназванный... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:05

2022-04-13T17:05

2022-04-13T17:13

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ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Администрация США утвердила новый пакет военной помощи Украине на сумму 750 миллионов долларов, сообщило интернет-издание The Hill со ссылкой на неназванный источник.По его данным, предстоящие поставки из наличия американских вооруженных сил будут включать передачу украинским силам гаубичной артиллерии."Неясно, когда точно (президент США) Байден планирует объявить о новой помощи", - говорится в публикации. Другие СМИ сообщали, что официальное заявление будет сделано в среду.

https://ria.ru/20220413/amerika-1783181520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, сша, украина