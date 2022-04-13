Зюганов считает, что украинские военные продолжат складывать оружие
Лидер КПРФ Зюганов считает, что украинские военные продолжат складывать оружие
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что украинские военные продолжат складывать оружие, также он выразил уверенность, что власти Украины бросят своих граждан, и призвал бойцов прекратить "бессмысленное сопротивление".
Ранее в среду в Минобороны РФ объявили, что более 1 тыс украинских морских пехотинцев сложили оружие в украинском городе Мариуполь.
"Это - самое масштабное событие такого рода с начала операции по освобождению Украины. Уверен, таких событий в дальнейшем будет больше. Призываю украинских военнослужащих прекратить бессмысленное сопротивление. Бандеровская власть бросит вас так же, как бросила мариупольский гарнизон, ведь ее цель: "сражение до последнего украинца в интересах США", - написал Зюганов в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.