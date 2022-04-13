https://ria.ru/20220413/ukraina-1783325182.html

Зюганов считает, что украинские военные продолжат складывать оружие

Зюганов считает, что украинские военные продолжат складывать оружие - РИА Новости, 13.04.2022

Зюганов считает, что украинские военные продолжат складывать оружие

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что украинские военные продолжат складывать оружие, также он выразил уверенность, что власти Украины бросят своих граждан,... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:36

2022-04-13T14:36

2022-04-13T14:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

кпрф

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мариуполь

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что украинские военные продолжат складывать оружие, также он выразил уверенность, что власти Украины бросят своих граждан, и призвал бойцов прекратить "бессмысленное сопротивление".Ранее в среду в Минобороны РФ объявили, что более 1 тыс украинских морских пехотинцев сложили оружие в украинском городе Мариуполь."Это - самое масштабное событие такого рода с начала операции по освобождению Украины. Уверен, таких событий в дальнейшем будет больше. Призываю украинских военнослужащих прекратить бессмысленное сопротивление. Бандеровская власть бросит вас так же, как бросила мариупольский гарнизон, ведь ее цель: "сражение до последнего украинца в интересах США", - написал Зюганов в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html

https://ria.ru/20220413/zelenskiy-1783232557.html

россия

украина

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, кпрф, геннадий зюганов, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр