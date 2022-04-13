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Зюганов считает, что украинские военные продолжат складывать оружие - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/ukraina-1783325182.html
Зюганов считает, что украинские военные продолжат складывать оружие
Зюганов считает, что украинские военные продолжат складывать оружие - РИА Новости, 13.04.2022
Зюганов считает, что украинские военные продолжат складывать оружие
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что украинские военные продолжат складывать оружие, также он выразил уверенность, что власти Украины бросят своих граждан,... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:36
2022-04-13T14:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
кпрф
геннадий зюганов
украина
мариуполь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что украинские военные продолжат складывать оружие, также он выразил уверенность, что власти Украины бросят своих граждан, и призвал бойцов прекратить "бессмысленное сопротивление".Ранее в среду в Минобороны РФ объявили, что более 1 тыс украинских морских пехотинцев сложили оружие в украинском городе Мариуполь."Это - самое масштабное событие такого рода с начала операции по освобождению Украины. Уверен, таких событий в дальнейшем будет больше. Призываю украинских военнослужащих прекратить бессмысленное сопротивление. Бандеровская власть бросит вас так же, как бросила мариупольский гарнизон, ведь ее цель: "сражение до последнего украинца в интересах США", - написал Зюганов в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html
https://ria.ru/20220413/zelenskiy-1783232557.html
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в мире, россия, кпрф, геннадий зюганов, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр
14:36 13.04.2022
 
Зюганов считает, что украинские военные продолжат складывать оружие

Лидер КПРФ Зюганов считает, что украинские военные продолжат складывать оружие

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что украинские военные продолжат складывать оружие, также он выразил уверенность, что власти Украины бросят своих граждан, и призвал бойцов прекратить "бессмысленное сопротивление".
Ранее в среду в Минобороны РФ объявили, что более 1 тыс украинских морских пехотинцев сложили оружие в украинском городе Мариуполь.
Сгоревший корабль - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 08:00
"Берут в плен даже иностранцев": что происходит в порту Мариуполя
"Это - самое масштабное событие такого рода с начала операции по освобождению Украины. Уверен, таких событий в дальнейшем будет больше. Призываю украинских военнослужащих прекратить бессмысленное сопротивление. Бандеровская власть бросит вас так же, как бросила мариупольский гарнизон, ведь ее цель: "сражение до последнего украинца в интересах США", - написал Зюганов в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияКПРФГеннадий ЗюгановУкраинаМариупольСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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