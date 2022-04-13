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Правительство Франции потратило сто миллионов евро на помощь Украине - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/ukraina-1783311806.html
Правительство Франции потратило сто миллионов евро на помощь Украине
Правительство Франции потратило сто миллионов евро на помощь Украине - РИА Новости, 13.04.2022
Правительство Франции потратило сто миллионов евро на помощь Украине
Франция уже потратила 100 млн евро на военную помощь и технику Украине, заявил официальный представитель кабмина Габриэль Атталь. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:49
2022-04-13T14:02
обострение ситуации в днр и лнр
франция
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Франция уже потратила 100 млн евро на военную помощь и технику Украине, заявил официальный представитель кабмина Габриэль Атталь."Сумма поставленной Францией военной техники Украине с начала военного конфликта составила 100 млн евро. И я хочу напомнить, что еще в 2014 году Франция была первым поставщиком оружия для Украины", - заявил Атталь в ходе правительственного брифинга в среду. Он добавил, что Париж продолжит и далее оказывать военную поддержку Киеву. Ранее французские СМИ сообщили, что Франция уже потратила около 120 миллионов евро на помощь украинской армии в противостоянии с Россией с начала спецоперации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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франция, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
13:49 13.04.2022 (обновлено: 14:02 13.04.2022)
 
Правительство Франции потратило сто миллионов евро на помощь Украине

Правительство Франции потратило сто миллионов евро на военную помощь и технику Украине

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкВид на Елисейские поля с площади Согласия в Париже
Вид на Елисейские поля с площади Согласия в Париже - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Вид на Елисейские поля с площади Согласия в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Франция уже потратила 100 млн евро на военную помощь и технику Украине, заявил официальный представитель кабмина Габриэль Атталь.
"Сумма поставленной Францией военной техники Украине с начала военного конфликта составила 100 млн евро. И я хочу напомнить, что еще в 2014 году Франция была первым поставщиком оружия для Украины", - заявил Атталь в ходе правительственного брифинга в среду. Он добавил, что Париж продолжит и далее оказывать военную поддержку Киеву. Ранее французские СМИ сообщили, что Франция уже потратила около 120 миллионов евро на помощь украинской армии в противостоянии с Россией с начала спецоперации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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