https://ria.ru/20220413/ukraina-1783311806.html

Правительство Франции потратило сто миллионов евро на помощь Украине

Правительство Франции потратило сто миллионов евро на помощь Украине - РИА Новости, 13.04.2022

Правительство Франции потратило сто миллионов евро на помощь Украине

Франция уже потратила 100 млн евро на военную помощь и технику Украине, заявил официальный представитель кабмина Габриэль Атталь. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:49

2022-04-13T13:49

2022-04-13T14:02

обострение ситуации в днр и лнр

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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Франция уже потратила 100 млн евро на военную помощь и технику Украине, заявил официальный представитель кабмина Габриэль Атталь."Сумма поставленной Францией военной техники Украине с начала военного конфликта составила 100 млн евро. И я хочу напомнить, что еще в 2014 году Франция была первым поставщиком оружия для Украины", - заявил Атталь в ходе правительственного брифинга в среду. Он добавил, что Париж продолжит и далее оказывать военную поддержку Киеву. Ранее французские СМИ сообщили, что Франция уже потратила около 120 миллионов евро на помощь украинской армии в противостоянии с Россией с начала спецоперации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

франция, украина, в мире, ситуация в днр и лнр