12:02 13.04.2022 (обновлено: 16:24 13.04.2022)
Макрон назвал русских и украинцев братскими народами
Президент Франции Макрон отказался называть действия России на Украине геноцидом
© REUTERS / Benoit TessierЭммануэль Макрон после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
Эммануэль Макрон после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
ПАРИЖ, 13 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2 озвучил свою позицию об отношениях между русскими и украинцами.
"Я был бы осторожен с терминами сегодня, потому что это братские народы. <...> Русские и украинцы — братские народы. То, что происходит, — это безумие, это возвращение к войне в Европе. Но я в то же время смотрю на факты, я хочу максимально попытаться остановить эту войну и восстановить мир", — сказал он в ответ на вопрос об использовании термина "геноцид" при описании событий на Украине, в частности в Мариуполе.
Ранее французский лидер сообщил, что в ближайшие дни намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и, возможно, с главой российского государства Владимиром Путиным.
Во вторник на выступлении в штате Айова президент США Джо Байден в очередной раз позволил себе резкую оценку в отношении Путина, охарактеризовав политику последнего в отношении Украины как "геноцид". До этого он называл российского лидера "мясником" и "военным преступником".
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Москва неоднократно осуждала такую риторику Белого дома, так как от американских бомб, в том числе атомных, погибли сотни тысяч человек во всем мире. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Байдена, посоветовала Вашингтону начать с разбирательств по "бомбардировкам Югославии и оккупации Ирака". Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий напомнил, что Байден — "один из авторов резолюции с призывом начать бомбардировки Югославии". Депутат отметил, что в качестве сенатора Байден "практически бравировал тем, что предлагал бомбить Белград".
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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