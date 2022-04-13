https://ria.ru/20220413/ukraina-1783269779.html
Бастрыкин поручил расследовать возможное применение ВСУ отравляющих веществ
Бастрыкин поручил расследовать возможное применение ВСУ отравляющих веществ - РИА Новости, 13.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать возможное применение ВСУ отравляющих веществ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными против мирных граждан и российских... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:16
2022-04-13T11:16
2022-04-13T16:20
в мире
александр бастрыкин
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783351649_0:268:3166:2048_1920x0_80_0_0_f0df0d17437ec6c56a36f550e15fbb2e.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными против мирных граждан и российских военнослужащих отравляющих веществ с использованием беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Председатель СК РФ поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих веществ при помощи беспилотных летательных аппаратов", - сказали в ведомстве.По имеющимся данным, российские военные нашли на территории брошенной украинскими военными войсковой части беспилотные летательные аппараты с емкостями для жидкости и распылителями. Эти дроны могли применяться для распыления отравляющих веществ против мирного населения, а также российских военных."В рамках уголовного дела следствие проведет необходимые экспертизы по обнаруженным образцам техники, установит их происхождение, а также цели применения", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220413/khimoruzhie-1783237520.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220412/provokatsiya-1783221003.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783351649_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_784f38bd46ab653590a6e2ce6f5dbf42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр бастрыкин, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)
11:16 13.04.2022 (обновлено: 16:20 13.04.2022)
Бастрыкин поручил расследовать возможное применение ВСУ отравляющих веществ
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать возможное применение ВСУ отравляющих веществ