https://ria.ru/20220413/ukraina-1783269779.html

Бастрыкин поручил расследовать возможное применение ВСУ отравляющих веществ

Бастрыкин поручил расследовать возможное применение ВСУ отравляющих веществ - РИА Новости, 13.04.2022

Бастрыкин поручил расследовать возможное применение ВСУ отравляющих веществ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными против мирных граждан и российских... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:16

2022-04-13T11:16

2022-04-13T16:20

в мире

александр бастрыкин

украина

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными против мирных граждан и российских военнослужащих отравляющих веществ с использованием беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Председатель СК РФ поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих веществ при помощи беспилотных летательных аппаратов", - сказали в ведомстве.По имеющимся данным, российские военные нашли на территории брошенной украинскими военными войсковой части беспилотные летательные аппараты с емкостями для жидкости и распылителями. Эти дроны могли применяться для распыления отравляющих веществ против мирного населения, а также российских военных."В рамках уголовного дела следствие проведет необходимые экспертизы по обнаруженным образцам техники, установит их происхождение, а также цели применения", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220413/khimoruzhie-1783237520.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/provokatsiya-1783221003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр бастрыкин, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)