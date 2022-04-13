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Бастрыкин поручил расследовать возможное применение ВСУ отравляющих веществ - РИА Новости, 13.04.2022
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Бастрыкин поручил расследовать возможное применение ВСУ отравляющих веществ
Бастрыкин поручил расследовать возможное применение ВСУ отравляющих веществ - РИА Новости, 13.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать возможное применение ВСУ отравляющих веществ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными против мирных граждан и российских... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:16
2022-04-13T16:20
в мире
александр бастрыкин
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными против мирных граждан и российских военнослужащих отравляющих веществ с использованием беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Председатель СК РФ поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих веществ при помощи беспилотных летательных аппаратов", - сказали в ведомстве.По имеющимся данным, российские военные нашли на территории брошенной украинскими военными войсковой части беспилотные летательные аппараты с емкостями для жидкости и распылителями. Эти дроны могли применяться для распыления отравляющих веществ против мирного населения, а также российских военных."В рамках уголовного дела следствие проведет необходимые экспертизы по обнаруженным образцам техники, установит их происхождение, а также цели применения", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220413/khimoruzhie-1783237520.html
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в мире, александр бастрыкин, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)
11:16 13.04.2022 (обновлено: 16:20 13.04.2022)
 
Бастрыкин поручил расследовать возможное применение ВСУ отравляющих веществ

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать возможное применение ВСУ отравляющих веществ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОдин из украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с емкостями для жидкости и распылителями, обнаруженных военнослужащими российской армии
Один из украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с емкостями для жидкости и распылителями, обнаруженных военнослужащими российской армии - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Один из украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с емкостями для жидкости и распылителями, обнаруженных военнослужащими российской армии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными против мирных граждан и российских военнослужащих отравляющих веществ с использованием беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Председатель СК РФ поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих веществ при помощи беспилотных летательных аппаратов", - сказали в ведомстве.
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По имеющимся данным, российские военные нашли на территории брошенной украинскими военными войсковой части беспилотные летательные аппараты с емкостями для жидкости и распылителями. Эти дроны могли применяться для распыления отравляющих веществ против мирного населения, а также российских военных.
"В рамках уголовного дела следствие проведет необходимые экспертизы по обнаруженным образцам техники, установит их происхождение, а также цели применения", - добавили в ведомстве.
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В миреАлександр БастрыкинУкраинаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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