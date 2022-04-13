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Россия уничтожила два крупных склада вооружения украинских войск
Россия уничтожила два крупных склада вооружения украинских войск - РИА Новости, 13.04.2022
Россия уничтожила два крупных склада вооружения украинских войск
МО РФ: НОЧЬЮ ВЫСОКОТОЧНЫМИ РАКЕТАМИ В РАЙОНАХ Н.П. САДОВОЕ И ЧУДНОВ УНИЧТОЖЕНЫ ДВА КРУПНЫХ СКЛАДА РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ УКРАИНСКИХ ВОЙСК РИА Новости, 13.04.2022
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Россия уничтожила два крупных склада вооружения украинских войск
Россия уничтожила два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения на Украине
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