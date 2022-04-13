https://ria.ru/20220413/ukraina-1783244186.html
Постпред Крыма допустил проведение референдума в южных регионах Украины
Постпред Крыма допустил проведение референдума в южных регионах Украины - РИА Новости, 13.04.2022
Постпред Крыма допустил проведение референдума в южных регионах Украины
Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов допустил проведение референдума в освобожденных южных регионах Украины, отметив, что... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T08:33
2022-04-13T08:33
2022-04-13T08:33
общество
владимир путин
россия
украина
донбасс
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов допустил проведение референдума в освобожденных южных регионах Украины, отметив, что проживающие там люди имеют право на самоопределение.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах."Любой регион существовать в состоянии безвластия не может. Волеизъявление народа, безусловно, в нормальном обществе всегда фиксируется демократическими процедурами, например, такими как референдум, который был приведен в 2014 году в Крыму. Только эти процедуры, на мой взгляд, и могут определить окончательную позицию людей относительно своего будущего. Население имеет право на самоопределение", - сказал Мурадов РИА Новости.По его словам, если территории юга Украины вернутся под контроль украинских националистов, то перед Крымом снова возникнут угрозы для его безопасности.По его словам, Крым готов делиться своим опытом и помогать территориям юга Украины, которые являются частью единого с ним цивилизационного пространства - многонационального русского мира.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220322/referendum-1779431290.html
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779408616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, украина, донбасс, республика крым
Постпред Крыма допустил проведение референдума в южных регионах Украины
Постпред Крыма Мурадов допустил проведение референдума в южных регионах Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов допустил проведение референдума в освобожденных южных регионах Украины, отметив, что проживающие там люди имеют право на самоопределение.
Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
"Любой регион существовать в состоянии безвластия не может. Волеизъявление народа, безусловно, в нормальном обществе всегда фиксируется демократическими процедурами, например, такими как референдум, который был приведен в 2014 году в Крыму. Только эти процедуры, на мой взгляд, и могут определить окончательную позицию людей относительно своего будущего. Население имеет право на самоопределение", - сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, если территории юга Украины
вернутся под контроль украинских националистов, то перед Крымом снова возникнут угрозы для его безопасности.
"Если представить такую для меня немыслимую ситуацию, что южные территории вновь будут оставлены на произвол нынешней враждебной России власти Украины, то проживающему там населению грозит катастрофа, репрессии и возможно физическое устранение многих тысяч людей. Это недопустимое развитие событий. Поэтому мы должны либо довести до конца денацификацию Украины, помочь сформировать ее в нейтральном и дружественном для России
формате или обязаны южные территории защитить другим образом, чтобы там больше не ступала нога украинских нацистов. Но окончательное слово - за народом", - подчеркнул постпред.
По его словам, Крым готов делиться своим опытом и помогать территориям юга Украины, которые являются частью единого с ним цивилизационного пространства - многонационального русского мира.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.