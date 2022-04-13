https://ria.ru/20220413/tury-1783173967.html

Эксперт назвал главных туристических конкурентов Сочи этой весной

Эксперт назвал главных туристических конкурентов Сочи этой весной - РИА Новости, 13.04.2022

Эксперт назвал главных туристических конкурентов Сочи этой весной

Египет и Турция — с их относительно доступными ценами и теплым морем уже весной — могут побороться с Сочи за отдыхающих в апреле-мае, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:11

2022-04-13T17:11

2022-04-13T17:12

туризм

туризм

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сочи

египет

турция

туристы

санкции в отношении россии

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СОЧИ, 13 апр – РИА Новости. Египет и Турция — с их относительно доступными ценами и теплым морем уже весной — могут побороться с Сочи за отдыхающих в апреле-мае, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации "Альянса туристических агентств России" Алексан Мкртчян.При этом он отметил, что главным критерием выбора для российских туристов может стать более теплое море, которое прогревается в Египте и Турции раньше, чем в Сочи. "Понятно, что в апреле, мае в Сочи купаться нельзя, в лучшем случае, с начала июня", – рассказал собеседник агентства.Однако Мкртчян уточнил, что зарубежные курорты все же почувствуют отток наших туристов из-за сложной логистики. "Турция получит 3,5 миллиона россиян вместо семи миллионов, Египет — менее миллиона", – заключил эксперт. Ранее власти Сочи объявляли, что за 2022 год город планирует принять не менее семи миллионов туристов.

https://ria.ru/20220412/puteshestviya-1783038322.html

сочи

египет

турция

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