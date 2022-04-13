https://ria.ru/20220413/tury-1783173967.html
Эксперт назвал главных туристических конкурентов Сочи этой весной
Эксперт назвал главных туристических конкурентов Сочи этой весной - РИА Новости, 13.04.2022
Эксперт назвал главных туристических конкурентов Сочи этой весной
Египет и Турция — с их относительно доступными ценами и теплым морем уже весной — могут побороться с Сочи за отдыхающих в апреле-мае, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:11
2022-04-13T17:11
2022-04-13T17:12
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СОЧИ, 13 апр – РИА Новости. Египет и Турция — с их относительно доступными ценами и теплым морем уже весной — могут побороться с Сочи за отдыхающих в апреле-мае, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации "Альянса туристических агентств России" Алексан Мкртчян.При этом он отметил, что главным критерием выбора для российских туристов может стать более теплое море, которое прогревается в Египте и Турции раньше, чем в Сочи. "Понятно, что в апреле, мае в Сочи купаться нельзя, в лучшем случае, с начала июня", – рассказал собеседник агентства.Однако Мкртчян уточнил, что зарубежные курорты все же почувствуют отток наших туристов из-за сложной логистики. "Турция получит 3,5 миллиона россиян вместо семи миллионов, Египет — менее миллиона", – заключил эксперт. Ранее власти Сочи объявляли, что за 2022 год город планирует принять не менее семи миллионов туристов.
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, сочи, египет, турция, туристы, санкции в отношении россии, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
17:11 13.04.2022 (обновлено: 17:12 13.04.2022)
Эксперт назвал главных туристических конкурентов Сочи этой весной
Египет и Турция весной могут успешно конкурировать за туристов с Сочи, уверен эксперт
СОЧИ, 13 апр – РИА Новости. Египет и Турция — с их относительно доступными ценами и теплым морем уже весной — могут побороться с Сочи за отдыхающих в апреле-мае, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации "Альянса туристических агентств России" Алексан Мкртчян.
"Что касается Турции и Египта, цены они выставляют хорошие, если сравнивать с сочинскими. Даже включая дорогу. Скажем, из Москвы сейчас можно полететь в Анталью или Египет за 70-80 тысяч рублей на неделю на двоих, включая питание, проживание "все включено", страховку, трансфер", – сказал Мкртчян.
При этом он отметил, что главным критерием выбора для российских туристов может стать более теплое море, которое прогревается в Египте и Турции раньше, чем в Сочи. "Понятно, что в апреле, мае в Сочи купаться нельзя, в лучшем случае, с начала июня", – рассказал собеседник агентства.
Однако Мкртчян уточнил, что зарубежные курорты все же почувствуют отток наших туристов из-за сложной логистики. "Турция получит 3,5 миллиона россиян вместо семи миллионов, Египет — менее миллиона", – заключил эксперт. Ранее власти Сочи объявляли, что за 2022 год город планирует принять не менее семи миллионов туристов.