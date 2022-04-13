https://ria.ru/20220413/tseny-1783396706.html

В России подешевели огурцы и помидоры

В России подешевели огурцы и помидоры - РИА Новости, 13.04.2022

В России подешевели огурцы и помидоры

Цены на овощи из борщевого набора в России замедлили рост на неделе со 2 по 8 апреля, а огурцы и помидоры продолжили дешеветь, следует из сообщения Росстата. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T19:11

2022-04-13T19:11

2022-04-13T19:32

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Цены на овощи из борщевого набора в России замедлили рост на неделе со 2 по 8 апреля, а огурцы и помидоры продолжили дешеветь, следует из сообщения Росстата.В целом, по информации статистического ведомства, со 2 по 8 апреля плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,6%, прежде всего за счет снижения цен на помидоры (на 5,3%), огурцы (на 5%) и бананы (на 4,8%).Рост цен на свеклу замедлился до 7,4% с 11,3% неделей ранее, на репчатый лук – до 6,3% с 14,22%, на картофель – до 3,6% с 4,8% на прошлой неделе, на морковь – до 3,4% с 8,5%, на яблоки – до 3,1% с 3,8%. Рост цен на белокочанную капусту замедлился до 2,4% с 13,2% на предыдущей неделе.С начала года на 8 апреля капуста подорожала на 85,29%, лук - на 68,08%, морковь - на 55,35%, помидоры - на 48,59%, свекла - на 47,72%, картофель – на 21,06%. Огурцы с начала года подешевели на 4,61%. Яблоки выросли в цене на 23,85%, бананы - на 48,88%.Ранее в среду первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что потребительские цены в России с момента нового витка антироссийских санкций выросли в среднем на 10%. Для снижения последствий кабмин разрабатывает меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных граждан и семей с детьми.

https://ria.ru/20220413/tseny-1783312989.html

https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783307036.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)