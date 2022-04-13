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Минтруд запустил проект создания семейных центров - РИА Новости, 13.04.2022
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Минтруд запустил проект создания семейных центров
Минтруд запустил проект создания семейных центров - РИА Новости, 13.04.2022
Минтруд запустил проект создания семейных центров
Министерство труда и социальной защиты в 2022 году запустило пилотный проект по созданию многофункциональных семейных центров (МФЦ), где услуги предоставляются... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:52
2022-04-13T11:52
общество
челябинская область
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты в 2022 году запустило пилотный проект по созданию многофункциональных семейных центров (МФЦ), где услуги предоставляются в режиме одного окна, а за семьей закрепляются персональные кураторы, рассказала замглавы министерства Ольга Баталина."В этом году вместе с Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, запустили пилотный проект по созданию многофункциональных семейных центров - МФЦ", - рассказала Баталина.По ее словам, в основе такого МФЦ - работа со случаем, социальное сопровождение семьи, предоставление услуг в режиме одного окна, закрепление персональных кураторов семьи. В этом году в пилотный проект вошли Волгоградская, Иркутская, Калужская, Новгородская, Новосибирская, Тульская, Орловская и Челябинская области.Целью пилотного проекта является отработка модельной программы центров, чтобы в 2023 году ее можно было рекомендовать всем субъектам, уточнила Баталина.
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челябинская область
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общество, челябинская область, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
11:52 13.04.2022
 
Минтруд запустил проект создания семейных центров

Минтруд запустил проект создания многофункциональных семейных центров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты в 2022 году запустило пилотный проект по созданию многофункциональных семейных центров (МФЦ), где услуги предоставляются в режиме одного окна, а за семьей закрепляются персональные кураторы, рассказала замглавы министерства Ольга Баталина.
"В этом году вместе с Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, запустили пилотный проект по созданию многофункциональных семейных центров - МФЦ", - рассказала Баталина.
По ее словам, в основе такого МФЦ - работа со случаем, социальное сопровождение семьи, предоставление услуг в режиме одного окна, закрепление персональных кураторов семьи. В этом году в пилотный проект вошли Волгоградская, Иркутская, Калужская, Новгородская, Новосибирская, Тульская, Орловская и Челябинская области.
Целью пилотного проекта является отработка модельной программы центров, чтобы в 2023 году ее можно было рекомендовать всем субъектам, уточнила Баталина.
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ОбществоЧелябинская областьМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Россия
 
 
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