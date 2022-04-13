https://ria.ru/20220413/tsentry-1783278463.html

Минтруд запустил проект создания семейных центров

Минтруд запустил проект создания семейных центров - РИА Новости, 13.04.2022

Минтруд запустил проект создания семейных центров

Министерство труда и социальной защиты в 2022 году запустило пилотный проект по созданию многофункциональных семейных центров (МФЦ), где услуги предоставляются... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:52

2022-04-13T11:52

2022-04-13T11:52

общество

челябинская область

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты в 2022 году запустило пилотный проект по созданию многофункциональных семейных центров (МФЦ), где услуги предоставляются в режиме одного окна, а за семьей закрепляются персональные кураторы, рассказала замглавы министерства Ольга Баталина."В этом году вместе с Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, запустили пилотный проект по созданию многофункциональных семейных центров - МФЦ", - рассказала Баталина.По ее словам, в основе такого МФЦ - работа со случаем, социальное сопровождение семьи, предоставление услуг в режиме одного окна, закрепление персональных кураторов семьи. В этом году в пилотный проект вошли Волгоградская, Иркутская, Калужская, Новгородская, Новосибирская, Тульская, Орловская и Челябинская области.Целью пилотного проекта является отработка модельной программы центров, чтобы в 2023 году ее можно было рекомендовать всем субъектам, уточнила Баталина.

https://ria.ru/20220412/posobiya-1783078122.html

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Варвара Скокшина

общество, челябинская область, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия