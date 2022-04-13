https://ria.ru/20220413/tsentry-1783278463.html
Минтруд запустил проект создания семейных центров
Минтруд запустил проект создания семейных центров - РИА Новости, 13.04.2022
Минтруд запустил проект создания семейных центров
Министерство труда и социальной защиты в 2022 году запустило пилотный проект по созданию многофункциональных семейных центров (МФЦ), где услуги предоставляются... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:52
2022-04-13T11:52
2022-04-13T11:52
общество
челябинская область
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729398018_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_0ba4f9120150c50d6c5dcb91947a19bd.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты в 2022 году запустило пилотный проект по созданию многофункциональных семейных центров (МФЦ), где услуги предоставляются в режиме одного окна, а за семьей закрепляются персональные кураторы, рассказала замглавы министерства Ольга Баталина."В этом году вместе с Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, запустили пилотный проект по созданию многофункциональных семейных центров - МФЦ", - рассказала Баталина.По ее словам, в основе такого МФЦ - работа со случаем, социальное сопровождение семьи, предоставление услуг в режиме одного окна, закрепление персональных кураторов семьи. В этом году в пилотный проект вошли Волгоградская, Иркутская, Калужская, Новгородская, Новосибирская, Тульская, Орловская и Челябинская области.Целью пилотного проекта является отработка модельной программы центров, чтобы в 2023 году ее можно было рекомендовать всем субъектам, уточнила Баталина.
https://ria.ru/20220412/posobiya-1783078122.html
челябинская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729398018_307:191:2783:2048_1920x0_80_0_0_167d43fd780858126980683a4668f493.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, челябинская область, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
Минтруд запустил проект создания семейных центров
Минтруд запустил проект создания многофункциональных семейных центров
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты в 2022 году запустило пилотный проект по созданию многофункциональных семейных центров (МФЦ), где услуги предоставляются в режиме одного окна, а за семьей закрепляются персональные кураторы, рассказала замглавы министерства Ольга Баталина.
"В этом году вместе с Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, запустили пилотный проект по созданию многофункциональных семейных центров - МФЦ", - рассказала Баталина.
По ее словам, в основе такого МФЦ - работа со случаем, социальное сопровождение семьи, предоставление услуг в режиме одного окна, закрепление персональных кураторов семьи. В этом году в пилотный проект вошли Волгоградская, Иркутская, Калужская, Новгородская, Новосибирская, Тульская, Орловская и Челябинская области
.
Целью пилотного проекта является отработка модельной программы центров, чтобы в 2023 году ее можно было рекомендовать всем субъектам, уточнила Баталина.