https://ria.ru/20220413/tranzit-1783424170.html

МИД заявил о выполнении Россией обязательств по транзиту газа через Украину

МИД заявил о выполнении Россией обязательств по транзиту газа через Украину - РИА Новости, 13.04.2022

МИД заявил о выполнении Россией обязательств по транзиту газа через Украину

Россия в полном объеме выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T22:26

2022-04-13T22:26

2022-04-13T22:28

экономика

россия

украина

газпром

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия в полном объеме выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Пока Россия в полном объеме, подчеркну, это сделали все российские госорганы и компании, производители, они в полном объеме выполняют свои контрактные обязательства, включая транзит газа через территорию Украины", - сказала она в ходе брифинга.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит российского газа держался на близком к этому объему уровне, подогреваемый геополитическими рисками и холодной погодой. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.

https://ria.ru/20220413/gazprom-1783261178.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, украина, газпром, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова