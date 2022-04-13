https://ria.ru/20220413/tranzit-1783424170.html
МИД заявил о выполнении Россией обязательств по транзиту газа через Украину
МИД заявил о выполнении Россией обязательств по транзиту газа через Украину - РИА Новости, 13.04.2022
МИД заявил о выполнении Россией обязательств по транзиту газа через Украину
Россия в полном объеме выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T22:26
2022-04-13T22:26
2022-04-13T22:28
экономика
россия
украина
газпром
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия в полном объеме выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Пока Россия в полном объеме, подчеркну, это сделали все российские госорганы и компании, производители, они в полном объеме выполняют свои контрактные обязательства, включая транзит газа через территорию Украины", - сказала она в ходе брифинга.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит российского газа держался на близком к этому объему уровне, подогреваемый геополитическими рисками и холодной погодой. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.
https://ria.ru/20220413/gazprom-1783261178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, газпром, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
22:26 13.04.2022 (обновлено: 22:28 13.04.2022)
МИД заявил о выполнении Россией обязательств по транзиту газа через Украину
МИД: Россия полностью выполняет контрактные обязательства по транзиту газа через Украину