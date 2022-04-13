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Автоконцерн Toyota в мае сократит производство своих машин в мире - РИА Новости, 13.04.2022
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Автоконцерн Toyota в мае сократит производство своих машин в мире
Автоконцерн Toyota в мае сократит производство своих машин в мире - РИА Новости, 13.04.2022
Автоконцерн Toyota в мае сократит производство своих машин в мире
Японский автоконцерн Toyota сократит в мае производство своих автомобилей в мире на 10%, сообщила деловая газета "Никкэй" со ссылкой на информацию, переданную... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T08:41
2022-04-13T08:41
в мире
япония
украина
toyota (автомобиль)
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ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. Японский автоконцерн Toyota сократит в мае производство своих автомобилей в мире на 10%, сообщила деловая газета "Никкэй" со ссылкой на информацию, переданную компанией дилерам.Toyota планировала в мае произвести около 200 тысяч автомобилей в Японии и около 600 тысяч на своих заводах в мире. Если производство в Японии сократится незначительно, то в мире цифра снизится до 500 тысяч машин.Всего вместо 800 тысяч в мае будет произведено около 700 тысяч автомобилей Toyota. Это связано с нестабильностью цепочек поставок из-за роста заражений коронавирусом и событий на Украине.
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в мире, япония, украина, toyota (автомобиль)
08:41 13.04.2022
 
Автоконцерн Toyota в мае сократит производство своих машин в мире

Автоконцерн Toyota в мае сократит производство своих машин в мире на 10 процентов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтосалон Toyota
Автосалон Toyota - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автосалон Toyota. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. Японский автоконцерн Toyota сократит в мае производство своих автомобилей в мире на 10%, сообщила деловая газета "Никкэй" со ссылкой на информацию, переданную компанией дилерам.
Toyota планировала в мае произвести около 200 тысяч автомобилей в Японии и около 600 тысяч на своих заводах в мире. Если производство в Японии сократится незначительно, то в мире цифра снизится до 500 тысяч машин.
Всего вместо 800 тысяч в мае будет произведено около 700 тысяч автомобилей Toyota. Это связано с нестабильностью цепочек поставок из-за роста заражений коронавирусом и событий на Украине.
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