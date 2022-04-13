https://ria.ru/20220413/toyota-1783244561.html

Автоконцерн Toyota в мае сократит производство своих машин в мире

Автоконцерн Toyota в мае сократит производство своих машин в мире - РИА Новости, 13.04.2022

Автоконцерн Toyota в мае сократит производство своих машин в мире

Японский автоконцерн Toyota сократит в мае производство своих автомобилей в мире на 10%, сообщила деловая газета "Никкэй" со ссылкой на информацию, переданную... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T08:41

2022-04-13T08:41

2022-04-13T08:41

в мире

япония

украина

toyota (автомобиль)

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ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. Японский автоконцерн Toyota сократит в мае производство своих автомобилей в мире на 10%, сообщила деловая газета "Никкэй" со ссылкой на информацию, переданную компанией дилерам.Toyota планировала в мае произвести около 200 тысяч автомобилей в Японии и около 600 тысяч на своих заводах в мире. Если производство в Японии сократится незначительно, то в мире цифра снизится до 500 тысяч машин.Всего вместо 800 тысяч в мае будет произведено около 700 тысяч автомобилей Toyota. Это связано с нестабильностью цепочек поставок из-за роста заражений коронавирусом и событий на Украине.

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япония

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, украина, toyota (автомобиль)