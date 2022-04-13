https://ria.ru/20220413/toyota-1783244561.html
Автоконцерн Toyota в мае сократит производство своих машин в мире
Автоконцерн Toyota в мае сократит производство своих машин в мире - РИА Новости, 13.04.2022
Автоконцерн Toyota в мае сократит производство своих машин в мире
Японский автоконцерн Toyota сократит в мае производство своих автомобилей в мире на 10%, сообщила деловая газета "Никкэй" со ссылкой на информацию, переданную... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T08:41
2022-04-13T08:41
2022-04-13T08:41
в мире
япония
украина
toyota (автомобиль)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152616/79/1526167984_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_f57b6ec75e7003665265c47d959e65e4.jpg
ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. Японский автоконцерн Toyota сократит в мае производство своих автомобилей в мире на 10%, сообщила деловая газета "Никкэй" со ссылкой на информацию, переданную компанией дилерам.Toyota планировала в мае произвести около 200 тысяч автомобилей в Японии и около 600 тысяч на своих заводах в мире. Если производство в Японии сократится незначительно, то в мире цифра снизится до 500 тысяч машин.Всего вместо 800 тысяч в мае будет произведено около 700 тысяч автомобилей Toyota. Это связано с нестабильностью цепочек поставок из-за роста заражений коронавирусом и событий на Украине.
https://ria.ru/20220328/apple-1780403971.html
япония
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152616/79/1526167984_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_e7d638f5943e8272896fa5e3eafacc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, украина, toyota (автомобиль)
Автоконцерн Toyota в мае сократит производство своих машин в мире
Автоконцерн Toyota в мае сократит производство своих машин в мире на 10 процентов