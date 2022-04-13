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Товарооборот России и Китая вырос на 28,7 процента
Товарооборот России и Китая вырос на 28,7 процента - РИА Новости, 13.04.2022
Товарооборот России и Китая вырос на 28,7 процента
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого квартала 2022 года вырос на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 38,17... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T07:53
2022-04-13T07:53
2022-04-13T08:06
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ПЕКИН, 13 апр - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого квартала 2022 года вырос на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 38,17 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного управления КНР.Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 25,9% в годовом выражении и составил 16,44 миллиарда долларов, поставки из России в КНР выросли на 31%, составив 21,73 миллиарда долларов.В марте товарооборот России и Китая составил 11,66 миллиарда долларов, экспорт из КНР в РФ достиг отметки в 3,82 миллиарда долларов, импорт из России в КНР – 7,84 миллиарда.
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782417134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, китай, россия
07:53 13.04.2022 (обновлено: 08:06 13.04.2022)
Товарооборот России и Китая вырос на 28,7 процента
Товарооборот России и Китая за первый квартал 2022 года вырос на 28,7 процента