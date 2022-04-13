https://ria.ru/20220413/testirovanie-1783332543.html

Москвичи могут сдать бесплатный ПЦР-тест при признаках ОРВИ

Москвичи могут сдать бесплатный ПЦР-тест при признаках ОРВИ - РИА Новости, 13.04.2022

Москвичи могут сдать бесплатный ПЦР-тест при признаках ОРВИ

В связи с отсутствием необходимости широкого ПЦР-тестирования и со снижением спроса такой услуги среди москвичей пункты тестирования закрыты, бесплатные... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:14

2022-04-13T15:14

2022-04-13T15:22

общество

москва

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В связи с отсутствием необходимости широкого ПЦР-тестирования и со снижением спроса такой услуги среди москвичей пункты тестирования закрыты, бесплатные ПЦР-тесты доступны людям с признаками заболевания, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения."В настоящий момент ПЦР-тестирование, прежде всего, необходимо для людей, у которые есть признаки заболевания. Таким жителям оно продолжает проводиться в обязательном порядке и бесплатно. При появлении симптомов ОРВИ им рекомендуется вызвать врача на дом или самостоятельно обратиться к дежурному врачу в поликлинику. Врач проведёт осмотр, а также бесплатное ПЦР или экспресс-тестирование. Для жителей без симптомов ОРВИ, которые хотят пройти ПЦР-тестирование, диагностика доступна в городских поликлиниках на платной основе, как и ранее было до пандемии", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что в связи с отсутствием необходимости такого широкого ПЦР-тестирования и со снижением спроса такой услуги среди москвичей было принято решение закрыть пункты тестирования. Это позволило поликлиникам увеличить объемы плановой помощи, а сотрудникам, задействованным для проведения ПЦР, вернуться к приему пациентов.

https://ria.ru/20220413/omikron-1783313193.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, коронавирус covid-19