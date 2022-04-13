https://ria.ru/20220413/terakt-1783363979.html
На Ставрополье задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт
На Ставрополье задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт - РИА Новости, 13.04.2022
На Ставрополье задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт
Сотрудники ФСБ задержали на Ставрополье сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт, сообщили в Центре общественных... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:00
2022-04-13T17:00
2022-04-13T18:12
происшествия
россия
ставропольский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
исламское государство
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали на Ставрополье сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы."На территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность местного жителя, сторонника международной террористической организации "Исламское государство"*, планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров <...> совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры", — говорится в сообщении.У задержанного изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, которые тот приобрел, чтобы изготовить самодельную бомбу. На допросе мужчина рассказал, что собирался взорвать железнодорожный вокзал. По его словам, недавно он познакомился с "участником и амиром" ИГ* и доверился ему."Он заставил меня пойти снять видео железнодорожного вокзала. Потом он меня заставил закупиться для теракта, для взрыва. <...> Когда я приехал на вокзал, меня задержали сотрудники ФСБ", — говорит задержанный на видео, опубликованном спецслужбой.Расследуется уголовное дело о подготовке теракта.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220412/verbovka-1783061392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Ставропольском крае задержали сторонника ИГ*, который планировал устроить теракт
Сотрудники ФСБ задержали на Ставрополье сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
2022-04-13T17:00
true
PT2M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство
17:00 13.04.2022 (обновлено: 18:12 13.04.2022)
На Ставрополье задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт
В Ставропольском крае ФСБ задержала сторонника ИГ, планировавшего теракт
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали на Ставрополье сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
"На территории Ставропольского края
вскрыта и пресечена деятельность местного жителя, сторонника международной террористической организации "Исламское государство
"*, планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров <...> совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры", — говорится в сообщении.
У задержанного изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, которые тот приобрел, чтобы изготовить самодельную бомбу.
На допросе мужчина рассказал, что собирался взорвать железнодорожный вокзал. По его словам, недавно он познакомился с "участником и амиром" ИГ* и доверился ему.
"Он заставил меня пойти снять видео железнодорожного вокзала. Потом он меня заставил закупиться для теракта, для взрыва. <...> Когда я приехал на вокзал, меня задержали сотрудники ФСБ", — говорит задержанный на видео, опубликованном спецслужбой.
Расследуется уголовное дело о подготовке теракта.
* Запрещенная в России террористическая организация.