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На Ставрополье задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт - РИА Новости, 13.04.2022
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На Ставрополье задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт
На Ставрополье задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт - РИА Новости, 13.04.2022
На Ставрополье задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт
Сотрудники ФСБ задержали на Ставрополье сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт, сообщили в Центре общественных... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:00
2022-04-13T18:12
происшествия
россия
ставропольский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
исламское государство
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали на Ставрополье сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы."На территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность местного жителя, сторонника международной террористической организации "Исламское государство"*, планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров &lt;...&gt; совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры", — говорится в сообщении.У задержанного изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, которые тот приобрел, чтобы изготовить самодельную бомбу. На допросе мужчина рассказал, что собирался взорвать железнодорожный вокзал. По его словам, недавно он познакомился с "участником и амиром" ИГ* и доверился ему."Он заставил меня пойти снять видео железнодорожного вокзала. Потом он меня заставил закупиться для теракта, для взрыва. &lt;...&gt; Когда я приехал на вокзал, меня задержали сотрудники ФСБ", — говорит задержанный на видео, опубликованном спецслужбой.Расследуется уголовное дело о подготовке теракта.* Запрещенная в России террористическая организация.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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В Ставропольском крае задержали сторонника ИГ*, который планировал устроить теракт
Сотрудники ФСБ задержали на Ставрополье сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
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происшествия, россия, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство
17:00 13.04.2022 (обновлено: 18:12 13.04.2022)
 
На Ставрополье задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт

В Ставропольском крае ФСБ задержала сторонника ИГ, планировавшего теракт

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ задержали на Ставрополье сторонника террористической группировки "Исламское государство"*. Стоп-кадр видео
Сотрудники ФСБ задержали на Ставрополье сторонника террористической группировки Исламское государство*. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали на Ставрополье сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
"На территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность местного жителя, сторонника международной террористической организации "Исламское государство"*, планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров <...> совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры", — говорится в сообщении.
У задержанного изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, которые тот приобрел, чтобы изготовить самодельную бомбу.
На допросе мужчина рассказал, что собирался взорвать железнодорожный вокзал. По его словам, недавно он познакомился с "участником и амиром" ИГ* и доверился ему.
"Он заставил меня пойти снять видео железнодорожного вокзала. Потом он меня заставил закупиться для теракта, для взрыва. <...> Когда я приехал на вокзал, меня задержали сотрудники ФСБ", — говорит задержанный на видео, опубликованном спецслужбой.

Расследуется уголовное дело о подготовке теракта.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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ПроисшествияРоссияСтавропольский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Исламское государство
 
 
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