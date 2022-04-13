https://ria.ru/20220413/terakt-1783363979.html

На Ставрополье задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт

На Ставрополье задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт - РИА Новости, 13.04.2022

На Ставрополье задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт

Сотрудники ФСБ задержали на Ставрополье сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт, сообщили в Центре общественных... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:00

2022-04-13T17:00

2022-04-13T18:12

происшествия

россия

ставропольский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

исламское государство

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали на Ставрополье сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы."На территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность местного жителя, сторонника международной террористической организации "Исламское государство"*, планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров <...> совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры", — говорится в сообщении.У задержанного изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, которые тот приобрел, чтобы изготовить самодельную бомбу. На допросе мужчина рассказал, что собирался взорвать железнодорожный вокзал. По его словам, недавно он познакомился с "участником и амиром" ИГ* и доверился ему."Он заставил меня пойти снять видео железнодорожного вокзала. Потом он меня заставил закупиться для теракта, для взрыва. <...> Когда я приехал на вокзал, меня задержали сотрудники ФСБ", — говорит задержанный на видео, опубликованном спецслужбой.Расследуется уголовное дело о подготовке теракта.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220412/verbovka-1783061392.html

россия

ставропольский край

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Ставропольском крае задержали сторонника ИГ*, который планировал устроить теракт Сотрудники ФСБ задержали на Ставрополье сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. 2022-04-13T17:00 true PT2M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство