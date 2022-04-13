https://ria.ru/20220413/tenaris-1783424875.html
Поставщик труб Tenaris приостановил деятельность в России
Поставщик труб Tenaris приостановил деятельность в России - РИА Новости, 13.04.2022
Поставщик труб Tenaris приостановил деятельность в России
Итальянский поставщик трубной продукции Tenaris заявил, что приостановил все продажи и закупки с Россией. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T22:37
2022-04-13T22:37
2022-04-13T22:51
экономика
в мире
италия
россия
северсталь (металлургическая компания)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Итальянский поставщик трубной продукции Tenaris заявил, что приостановил все продажи и закупки с Россией."Tenaris приостановила все продажи и закупки с Россией", - говорится в заявлении компании.Компания также отмечает, что "аннулирует" инвестиции в совместное с "Северсталью" предприятие.В августе 2020 года совместное предприятие "Северстали" и итальянской Tenaris - ООО "Тенарис Северсталь" - получило официальное разрешение на строительство завода по выпуску сварных труб нефтяного сортамента. Производственная мощность нового предприятия составит 300 тысяч тонн трубной металлопродукции в год. Изначально запланированный срок ввода комплекса - 2022 год, а выхода на полную мощность - 2024 год. Планируемый объем инвестиций в проект - около 13 миллиардов рублей.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220413/lavazza-1783366279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, италия, россия, северсталь (металлургическая компания)
22:37 13.04.2022 (обновлено: 22:51 13.04.2022)
Поставщик труб Tenaris приостановил деятельность в России
Поставщик трубной продукции Tenaris заявил, что приостановил продажи и закупки в России
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Итальянский поставщик трубной продукции Tenaris заявил, что приостановил все продажи и закупки с Россией.
"Tenaris приостановила все продажи и закупки с Россией", - говорится в заявлении компании.
Компания также отмечает, что "аннулирует" инвестиции в совместное с "Северсталью
" предприятие.
В августе 2020 года совместное предприятие "Северстали" и итальянской Tenaris - ООО "Тенарис Северсталь" - получило официальное разрешение на строительство завода по выпуску сварных труб нефтяного сортамента. Производственная мощность нового предприятия составит 300 тысяч тонн трубной металлопродукции в год. Изначально запланированный срок ввода комплекса - 2022 год, а выхода на полную мощность - 2024 год. Планируемый объем инвестиций в проект - около 13 миллиардов рублей.
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.