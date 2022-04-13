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Поставщик труб Tenaris приостановил деятельность в России - РИА Новости, 13.04.2022
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Поставщик труб Tenaris приостановил деятельность в России
Поставщик труб Tenaris приостановил деятельность в России - РИА Новости, 13.04.2022
Поставщик труб Tenaris приостановил деятельность в России
Итальянский поставщик трубной продукции Tenaris заявил, что приостановил все продажи и закупки с Россией. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T22:37
2022-04-13T22:51
экономика
в мире
италия
россия
северсталь (металлургическая компания)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Итальянский поставщик трубной продукции Tenaris заявил, что приостановил все продажи и закупки с Россией."Tenaris приостановила все продажи и закупки с Россией", - говорится в заявлении компании.Компания также отмечает, что "аннулирует" инвестиции в совместное с "Северсталью" предприятие.В августе 2020 года совместное предприятие "Северстали" и итальянской Tenaris - ООО "Тенарис Северсталь" - получило официальное разрешение на строительство завода по выпуску сварных труб нефтяного сортамента. Производственная мощность нового предприятия составит 300 тысяч тонн трубной металлопродукции в год. Изначально запланированный срок ввода комплекса - 2022 год, а выхода на полную мощность - 2024 год. Планируемый объем инвестиций в проект - около 13 миллиардов рублей.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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экономика, в мире, италия, россия, северсталь (металлургическая компания)
22:37 13.04.2022 (обновлено: 22:51 13.04.2022)
 
Поставщик труб Tenaris приостановил деятельность в России

Поставщик трубной продукции Tenaris заявил, что приостановил продажи и закупки в России

© Depositphotos / xloadТруба
Труба - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Depositphotos / xload
Труба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Итальянский поставщик трубной продукции Tenaris заявил, что приостановил все продажи и закупки с Россией.
"Tenaris приостановила все продажи и закупки с Россией", - говорится в заявлении компании.
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Компания также отмечает, что "аннулирует" инвестиции в совместное с "Северсталью" предприятие.
В августе 2020 года совместное предприятие "Северстали" и итальянской Tenaris - ООО "Тенарис Северсталь" - получило официальное разрешение на строительство завода по выпуску сварных труб нефтяного сортамента. Производственная мощность нового предприятия составит 300 тысяч тонн трубной металлопродукции в год. Изначально запланированный срок ввода комплекса - 2022 год, а выхода на полную мощность - 2024 год. Планируемый объем инвестиций в проект - около 13 миллиардов рублей.
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
 
ЭкономикаВ миреИталияРоссияСеверсталь (металлургическая компания)
 
 
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