https://ria.ru/20220413/tenaris-1783424875.html

Поставщик труб Tenaris приостановил деятельность в России

Поставщик труб Tenaris приостановил деятельность в России - РИА Новости, 13.04.2022

Поставщик труб Tenaris приостановил деятельность в России

Итальянский поставщик трубной продукции Tenaris заявил, что приостановил все продажи и закупки с Россией. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T22:37

2022-04-13T22:37

2022-04-13T22:51

экономика

в мире

италия

россия

северсталь (металлургическая компания)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Итальянский поставщик трубной продукции Tenaris заявил, что приостановил все продажи и закупки с Россией."Tenaris приостановила все продажи и закупки с Россией", - говорится в заявлении компании.Компания также отмечает, что "аннулирует" инвестиции в совместное с "Северсталью" предприятие.В августе 2020 года совместное предприятие "Северстали" и итальянской Tenaris - ООО "Тенарис Северсталь" - получило официальное разрешение на строительство завода по выпуску сварных труб нефтяного сортамента. Производственная мощность нового предприятия составит 300 тысяч тонн трубной металлопродукции в год. Изначально запланированный срок ввода комплекса - 2022 год, а выхода на полную мощность - 2024 год. Планируемый объем инвестиций в проект - около 13 миллиардов рублей.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220413/lavazza-1783366279.html

италия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, в мире, италия, россия, северсталь (металлургическая компания)