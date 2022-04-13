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Пентагон заявил о намерении стран НАТО отправить танки Украине - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/tanki-1783422299.html
Пентагон заявил о намерении стран НАТО отправить танки Украине
Пентагон заявил о намерении стран НАТО отправить танки Украине - РИА Новости, 13.04.2022
Пентагон заявил о намерении стран НАТО отправить танки Украине
США ожидают, что поставки новой военной помощи Украине начнутся немедленно, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T22:05
2022-04-13T22:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
министерство обороны сша
нато
пентагон
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США ожидают, что поставки новой военной помощи Украине начнутся немедленно, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Немедленно", - сказал Кирби в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.Кроме того, представитель оборонного ведомства США заявил, что в скором времени ряд других стран НАТО намерены объявить об отправке танков Украине. Кирби отказался конкретизировать, о каких странах идет речь.В среду президент США Джо Байден по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что его страна выделяет Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов, который среди прочего будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/pomosch-1783397765.html
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в мире, украина, министерство обороны сша, нато, пентагон
22:05 13.04.2022 (обновлено: 22:21 13.04.2022)
 
Пентагон заявил о намерении стран НАТО отправить танки Украине

Представитель Пентагона Кирби заявил о намерении стран НАТО отправить танки Украине

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинская военная техника
Украинская военная техника - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинская военная техника. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США ожидают, что поставки новой военной помощи Украине начнутся немедленно, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Немедленно", - сказал Кирби в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, представитель оборонного ведомства США заявил, что в скором времени ряд других стран НАТО намерены объявить об отправке танков Украине. Кирби отказался конкретизировать, о каких странах идет речь.
В среду президент США Джо Байден по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что его страна выделяет Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов, который среди прочего будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Вчера, 21:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США выделят новый пакет военной помощи Украине на $800 миллионов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаМинистерство обороны СШАНАТОПентагон
 
 
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