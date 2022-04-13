https://ria.ru/20220413/tanki-1783422299.html

Пентагон заявил о намерении стран НАТО отправить танки Украине

Пентагон заявил о намерении стран НАТО отправить танки Украине - РИА Новости, 13.04.2022

Пентагон заявил о намерении стран НАТО отправить танки Украине

США ожидают, что поставки новой военной помощи Украине начнутся немедленно, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T22:05

2022-04-13T22:05

2022-04-13T22:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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нато

пентагон

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США ожидают, что поставки новой военной помощи Украине начнутся немедленно, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Немедленно", - сказал Кирби в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.Кроме того, представитель оборонного ведомства США заявил, что в скором времени ряд других стран НАТО намерены объявить об отправке танков Украине. Кирби отказался конкретизировать, о каких странах идет речь.В среду президент США Джо Байден по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что его страна выделяет Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов, который среди прочего будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/pomosch-1783397765.html

https://ria.ru/20220413/vooruzheniya-1783417940.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, министерство обороны сша, нато, пентагон