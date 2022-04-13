https://ria.ru/20220413/syre-1783233431.html

ФМБА работает над отказом от зарубежного сырья для вакцины "Конвасэл"

ФМБА работает над отказом от зарубежного сырья для вакцины "Конвасэл" - РИА Новости, 13.04.2022

ФМБА работает над отказом от зарубежного сырья для вакцины "Конвасэл"

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России ведут работу для минимизации или полного отказа от использования зарубежного сырья для... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T03:22

2022-04-13T03:22

2022-04-13T03:22

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России ведут работу для минимизации или полного отказа от использования зарубежного сырья для производства вакцины против коронавируса "Конвасэл", сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.В ведомстве отметили, что "Конвасэл", от фармацевтической субстанции до готовой лекарственной формы, производится в Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА по технологии полного цикла.Для производства вакцины пока применяются сырье и материалы зарубежных поставщиков, в том числе из недружественных стран, в частности, Европы, пояснили в пресс-службе."Мы активно прорабатываем вопрос поиска полноценной замены таких материалов на сырье, возможное к поставке из дружественных стран при условии стопроцентного сохранения свойств вакцины", - подчеркнули в ФМБА.Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА.

https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783230050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19