https://ria.ru/20220413/syre-1783233431.html
ФМБА работает над отказом от зарубежного сырья для вакцины "Конвасэл"
ФМБА работает над отказом от зарубежного сырья для вакцины "Конвасэл" - РИА Новости, 13.04.2022
ФМБА работает над отказом от зарубежного сырья для вакцины "Конвасэл"
Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России ведут работу для минимизации или полного отказа от использования зарубежного сырья для... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T03:22
2022-04-13T03:22
2022-04-13T03:22
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России ведут работу для минимизации или полного отказа от использования зарубежного сырья для производства вакцины против коронавируса "Конвасэл", сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.В ведомстве отметили, что "Конвасэл", от фармацевтической субстанции до готовой лекарственной формы, производится в Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА по технологии полного цикла.Для производства вакцины пока применяются сырье и материалы зарубежных поставщиков, в том числе из недружественных стран, в частности, Европы, пояснили в пресс-службе."Мы активно прорабатываем вопрос поиска полноценной замены таких материалов на сырье, возможное к поставке из дружественных стран при условии стопроцентного сохранения свойств вакцины", - подчеркнули в ФМБА.Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА.
https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783230050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
ФМБА работает над отказом от зарубежного сырья для вакцины "Конвасэл"
ФМБА работает над отказом от зарубежного сырья для вакцины "Конвасэл" или его минимизацией
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России ведут работу для минимизации или полного отказа от использования зарубежного сырья для производства вакцины против коронавируса "Конвасэл", сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.
"В Институте проводится работа по оптимизации биотехнологического процесса для минимизации или даже полного отказа от использования зарубежного сырья и материалов при производстве вакцины Конвасэл", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что "Конвасэл", от фармацевтической субстанции до готовой лекарственной формы, производится в Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА по технологии полного цикла.
Для производства вакцины пока применяются сырье и материалы зарубежных поставщиков, в том числе из недружественных стран, в частности, Европы
, пояснили в пресс-службе.
"Мы активно прорабатываем вопрос поиска полноценной замены таких материалов на сырье, возможное к поставке из дружественных стран при условии стопроцентного сохранения свойств вакцины", - подчеркнули в ФМБА.
Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА.