Рейтинг@Mail.ru
В Японии пожаловались на неэффективность санкций против России - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220413/swift-1783230292.html
В Японии пожаловались на неэффективность санкций против России
В Японии пожаловались на неэффективность санкций против России - РИА Новости, 13.04.2022
В Японии пожаловались на неэффективность санкций против России
Отключение России от SWIFT не смогло обрушить ее национальную экономику. К такому выводу в статье для японского издания Shūkan Gendai пришел доктор... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T01:27
2022-04-13T01:37
россия
swift
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066499_0:0:2245:1263_1920x0_80_0_0_32bae26b20237653c08eaf68bf05c003.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отключение России от SWIFT не смогло обрушить ее национальную экономику. К такому выводу в статье для японского издания Shūkan Gendai пришел доктор экономических наук Дзюнъити Ядова.В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.Два банка — Сбербанк, занимающий первое место, и Газпромбанк, занимающий третье место в российском финансовом секторе, — не попали под это регулирование, указал Ядова."На долю семи банков, подлежащих санкциям, приходится лишь 30 процентов совокупных банковских активов. То есть на ситуацию это кардинально не влияет. Если посмотреть на количество банков — членов SWIFT, то в России их насчитывается более 300. Если санкции будут введены в отношении всего финансового сектора страны, то все эти 300 линий будут приостановлены. Но сейчас это далеко не так", — написал он.Санкции, отмечает эксперт, не возымели должного характера по причине тотальной зависимости Запада от российских энергоресурсов. "Санкционные меры по отключению России от системы SWIFT, которые изначально считались решающими, малоэффективны", - резюмирует Ядова.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220412/germaniya-1783168378.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066499_0:0:1941:1456_1920x0_80_0_0_d917a21df5a5dea773cf3cca2d7fd9c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, swift, санкции в отношении россии
01:27 13.04.2022 (обновлено: 01:37 13.04.2022)
 
В Японии пожаловались на неэффективность санкций против России

Японский эксперт Ядова заявил, что отключение России от SWIFT оказалось неэффективным

© РИА Новости / Григорий СысоевСимволы доллара и евро
Символы доллара и евро - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Символы доллара и евро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отключение России от SWIFT не смогло обрушить ее национальную экономику. К такому выводу в статье для японского издания Shūkan Gendai пришел доктор экономических наук Дзюнъити Ядова.
В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.
Два банка — Сбербанк, занимающий первое место, и Газпромбанк, занимающий третье место в российском финансовом секторе, — не попали под это регулирование, указал Ядова.
"На долю семи банков, подлежащих санкциям, приходится лишь 30 процентов совокупных банковских активов. То есть на ситуацию это кардинально не влияет. Если посмотреть на количество банков — членов SWIFT, то в России их насчитывается более 300. Если санкции будут введены в отношении всего финансового сектора страны, то все эти 300 линий будут приостановлены. Но сейчас это далеко не так", — написал он.
Санкции, отмечает эксперт, не возымели должного характера по причине тотальной зависимости Запада от российских энергоресурсов. "Санкционные меры по отключению России от системы SWIFT, которые изначально считались решающими, малоэффективны", - резюмирует Ядова.
На смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 17:28
В Германии назвали антироссийские санкции экономическим самоубийством
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
 
РоссияSWIFTСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала