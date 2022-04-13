https://ria.ru/20220413/swift-1783230292.html

В Японии пожаловались на неэффективность санкций против России

В Японии пожаловались на неэффективность санкций против России - РИА Новости, 13.04.2022

В Японии пожаловались на неэффективность санкций против России

Отключение России от SWIFT не смогло обрушить ее национальную экономику. К такому выводу в статье для японского издания Shūkan Gendai пришел доктор... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T01:27

2022-04-13T01:27

2022-04-13T01:37

россия

swift

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отключение России от SWIFT не смогло обрушить ее национальную экономику. К такому выводу в статье для японского издания Shūkan Gendai пришел доктор экономических наук Дзюнъити Ядова.В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.Два банка — Сбербанк, занимающий первое место, и Газпромбанк, занимающий третье место в российском финансовом секторе, — не попали под это регулирование, указал Ядова."На долю семи банков, подлежащих санкциям, приходится лишь 30 процентов совокупных банковских активов. То есть на ситуацию это кардинально не влияет. Если посмотреть на количество банков — членов SWIFT, то в России их насчитывается более 300. Если санкции будут введены в отношении всего финансового сектора страны, то все эти 300 линий будут приостановлены. Но сейчас это далеко не так", — написал он.Санкции, отмечает эксперт, не возымели должного характера по причине тотальной зависимости Запада от российских энергоресурсов. "Санкционные меры по отключению России от системы SWIFT, которые изначально считались решающими, малоэффективны", - резюмирует Ядова.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220412/germaniya-1783168378.html

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россия, swift, санкции в отношении россии