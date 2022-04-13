https://ria.ru/20220413/svyaz-1783425271.html
Линия деконфликтинга между РФ и США пока не использовалась по назначению
Линия деконфликтинга между РФ и США пока не использовалась по назначению - РИА Новости, 13.04.2022
Линия деконфликтинга между РФ и США пока не использовалась по назначению
Линия связи, которую наладили американские и российские военные во избежание конфликтных ситуаций из-за Украины, исправна, но еще ни разу не применялась по... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T22:43
2022-04-13T22:43
2022-04-13T22:43
обострение ситуации в днр и лнр
сша
в мире
украина
нато
пентагон
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/19/1514071982_0:132:2982:1809_1920x0_80_0_0_c99fd86bed8d0408d53f195c6633f395.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Линия связи, которую наладили американские и российские военные во избежание конфликтных ситуаций из-за Украины, исправна, но еще ни разу не применялась по назначению, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Насколько я знаю, линия деконфликтинга все еще работоспособна. Мы проверяем это каждый день... Я не слышал, чтобы нам приходилось использовать ее для передачи информации", - сказал он на брифинге.Линия связи призвана оградить военных России и США от конфликтных ситуаций, возможных в ходе военной спецоперации на Украине, у границ стран-членов НАТО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220412/kirbi-1783198760.html
https://ria.ru/20220411/s-300-1782989426.html
сша
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/19/1514071982_644:133:2982:1886_1920x0_80_0_0_6f8980ac9a7f0d245ccb1046f9c2d69b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, украина, нато, пентагон, донбасс
Линия деконфликтинга между РФ и США пока не использовалась по назначению
В Пентагоне сообщили, что линия деконфликтинга между РФ и США пока не использовалась