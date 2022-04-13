https://ria.ru/20220413/suda-1783419224.html

Минобороны обвинило Киев в уклонении от решения проблемы иностранных судов

Минобороны обвинило Киев в уклонении от решения проблемы иностранных судов - РИА Новости, 13.04.2022

Минобороны обвинило Киев в уклонении от решения проблемы иностранных судов

Киевские власти по-прежнему не хотят решать вопрос с заблокированными в портах страны иностранными судами, заявил в среду начальник Национального центра... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T21:45

2022-04-13T21:45

2022-04-13T21:45

обострение ситуации в днр и лнр

россия

киев

в мире

украина

международная морская организация

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Киевские власти по-прежнему не хотят решать вопрос с заблокированными в портах страны иностранными судами, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."При этом киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора", - сказал Мизинцев.Он добавил, что Вооруженные Силы России ежедневно с 8.00 мск до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор - безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Вся необходимая информация приводится."На площадке Международной морской организации представители Украины отказываются обсуждать вопросы обеспечения безопасности выхода судов, демонстративно уходя от диалога", - добавил он.Мизинцев ещё раз предупредил о наличии угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств и призвал международные организации, а также руководство компаний судовладельцев продолжать оказывать влияние на официальный Киев, чтобы там приняли меры по деблокированию и обеспечению безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины.

https://ria.ru/20220412/port-1783216475.html

россия

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киев, в мире, украина, международная морская организация, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)