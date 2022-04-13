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Минобороны обвинило Киев в уклонении от решения проблемы иностранных судов - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/suda-1783419224.html
Минобороны обвинило Киев в уклонении от решения проблемы иностранных судов
Минобороны обвинило Киев в уклонении от решения проблемы иностранных судов - РИА Новости, 13.04.2022
Минобороны обвинило Киев в уклонении от решения проблемы иностранных судов
Киевские власти по-прежнему не хотят решать вопрос с заблокированными в портах страны иностранными судами, заявил в среду начальник Национального центра... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T21:45
2022-04-13T21:45
обострение ситуации в днр и лнр
россия
киев
в мире
украина
международная морская организация
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Киевские власти по-прежнему не хотят решать вопрос с заблокированными в портах страны иностранными судами, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."При этом киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора", - сказал Мизинцев.Он добавил, что Вооруженные Силы России ежедневно с 8.00 мск до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор - безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Вся необходимая информация приводится."На площадке Международной морской организации представители Украины отказываются обсуждать вопросы обеспечения безопасности выхода судов, демонстративно уходя от диалога", - добавил он.Мизинцев ещё раз предупредил о наличии угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств и призвал международные организации, а также руководство компаний судовладельцев продолжать оказывать влияние на официальный Киев, чтобы там приняли меры по деблокированию и обеспечению безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины.
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россия, киев, в мире, украина, международная морская организация, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:45 13.04.2022
 
Минобороны обвинило Киев в уклонении от решения проблемы иностранных судов

Минобороны обвинило Киев в уклонении от решения проблемы заблокированных иностранных судов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в Мариуполе
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Киевские власти по-прежнему не хотят решать вопрос с заблокированными в портах страны иностранными судами, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"При этом киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора", - сказал Мизинцев.
Он добавил, что Вооруженные Силы России ежедневно с 8.00 мск до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор - безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Вся необходимая информация приводится.
"На площадке Международной морской организации представители Украины отказываются обсуждать вопросы обеспечения безопасности выхода судов, демонстративно уходя от диалога", - добавил он.
Мизинцев ещё раз предупредил о наличии угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств и призвал международные организации, а также руководство компаний судовладельцев продолжать оказывать влияние на официальный Киев, чтобы там приняли меры по деблокированию и обеспечению безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины.
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 21:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев не сотрудничает по выходу зарубежных судов из портов Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияКиевВ миреУкраинаМеждународная морская организацияМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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