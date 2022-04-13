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Степашин предложил создать Евразийский суд по правам человека - РИА Новости, 13.04.2022
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Степашин предложил создать Евразийский суд по правам человека
Степашин предложил создать Евразийский суд по правам человека - РИА Новости, 13.04.2022
Степашин предложил создать Евразийский суд по правам человека
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не реагирует на жалобы жителей ДНР и ЛНР, поэтому имеет смысл создать беспристрастный Евразийский суд, заявил РИА... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:03
2022-04-13T17:03
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
европейский суд по правам человека (еспч)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не реагирует на жалобы жителей ДНР и ЛНР, поэтому имеет смысл создать беспристрастный Евразийский суд, заявил РИА Новости в среду председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин."По абсолютному большинству жалоб и исков, которые были поданы в Европейский суд по правам человека жителями ДНР и ЛНР, не было принято никаких решений. Жители Донбасса обращались в ЕСПЧ в связи с регулярными обстрелами, разрушениями и полученными ранениями, нарушением права на мирное владение жильем, невозможностью распоряжаться своей собственностью", - сказал Степашин.По его данным, точной информации о количестве поданных исков нет. Но Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7 350 жалоб жителей Донбасса, потерпевших от украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в Минюсте Украины.Единичные случаи, которые были рассмотрены, касались социальных и гражданских прав, а также льгот. По жалобам, связанным с жизнью и неприкосновенностью личности, по существу не было рассмотрено ни одного дела, пояснил Степашин."В связи с этим считаю возможным и даже необходимым создание альтернативного Евразийского суда, который не будет политизированным, будет независимым от всех его участников, включая и Россию, а главное - будет реально работать и защищать права человека", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220329/sud-1780671942.html
https://ria.ru/20220403/espch-1781512729.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, европейский суд по правам человека (еспч)
17:03 13.04.2022
 
Степашин предложил создать Евразийский суд по правам человека

Глава АЮР Степашин предложил создать Евразийский суд по правам человека

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин
Председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не реагирует на жалобы жителей ДНР и ЛНР, поэтому имеет смысл создать беспристрастный Евразийский суд, заявил РИА Новости в среду председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин.
"По абсолютному большинству жалоб и исков, которые были поданы в Европейский суд по правам человека жителями ДНР и ЛНР, не было принято никаких решений. Жители Донбасса обращались в ЕСПЧ в связи с регулярными обстрелами, разрушениями и полученными ранениями, нарушением права на мирное владение жильем, невозможностью распоряжаться своей собственностью", - сказал Степашин.
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По его данным, точной информации о количестве поданных исков нет. Но Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7 350 жалоб жителей Донбасса, потерпевших от украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в Минюсте Украины.
"И хотя для ЕСПЧ не регламентирован минимальный или максимальный срок рассмотрения исков и жалоб, факт остается фактом: за семь лет большинство обращений так и остались без обратной связи", - отметил председатель АЮР.
Единичные случаи, которые были рассмотрены, касались социальных и гражданских прав, а также льгот. По жалобам, связанным с жизнью и неприкосновенностью личности, по существу не было рассмотрено ни одного дела, пояснил Степашин.
"В связи с этим считаю возможным и даже необходимым создание альтернативного Евразийского суда, который не будет политизированным, будет независимым от всех его участников, включая и Россию, а главное - будет реально работать и защищать права человека", - заявил собеседник агентства.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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