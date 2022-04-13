Степашин предложил создать Евразийский суд по правам человека
Глава АЮР Степашин предложил создать Евразийский суд по правам человека
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин
Председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не реагирует на жалобы жителей ДНР и ЛНР, поэтому имеет смысл создать беспристрастный Евразийский суд, заявил РИА Новости в среду председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин.
"По абсолютному большинству жалоб и исков, которые были поданы в Европейский суд по правам человека жителями ДНР и ЛНР, не было принято никаких решений. Жители Донбасса обращались в ЕСПЧ в связи с регулярными обстрелами, разрушениями и полученными ранениями, нарушением права на мирное владение жильем, невозможностью распоряжаться своей собственностью", - сказал Степашин.
По его данным, точной информации о количестве поданных исков нет. Но Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7 350 жалоб жителей Донбасса, потерпевших от украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в Минюсте Украины.
"И хотя для ЕСПЧ не регламентирован минимальный или максимальный срок рассмотрения исков и жалоб, факт остается фактом: за семь лет большинство обращений так и остались без обратной связи", - отметил председатель АЮР.
Единичные случаи, которые были рассмотрены, касались социальных и гражданских прав, а также льгот. По жалобам, связанным с жизнью и неприкосновенностью личности, по существу не было рассмотрено ни одного дела, пояснил Степашин.
"В связи с этим считаю возможным и даже необходимым создание альтернативного Евразийского суда, который не будет политизированным, будет независимым от всех его участников, включая и Россию, а главное - будет реально работать и защищать права человека", - заявил собеседник агентства.