https://ria.ru/20220413/sud-1783365942.html

Степашин предложил создать Евразийский суд по правам человека

Степашин предложил создать Евразийский суд по правам человека - РИА Новости, 13.04.2022

Степашин предложил создать Евразийский суд по правам человека

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не реагирует на жалобы жителей ДНР и ЛНР, поэтому имеет смысл создать беспристрастный Евразийский суд, заявил РИА... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:03

2022-04-13T17:03

2022-04-13T17:03

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не реагирует на жалобы жителей ДНР и ЛНР, поэтому имеет смысл создать беспристрастный Евразийский суд, заявил РИА Новости в среду председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин."По абсолютному большинству жалоб и исков, которые были поданы в Европейский суд по правам человека жителями ДНР и ЛНР, не было принято никаких решений. Жители Донбасса обращались в ЕСПЧ в связи с регулярными обстрелами, разрушениями и полученными ранениями, нарушением права на мирное владение жильем, невозможностью распоряжаться своей собственностью", - сказал Степашин.По его данным, точной информации о количестве поданных исков нет. Но Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7 350 жалоб жителей Донбасса, потерпевших от украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в Минюсте Украины.Единичные случаи, которые были рассмотрены, касались социальных и гражданских прав, а также льгот. По жалобам, связанным с жизнью и неприкосновенностью личности, по существу не было рассмотрено ни одного дела, пояснил Степашин."В связи с этим считаю возможным и даже необходимым создание альтернативного Евразийского суда, который не будет политизированным, будет независимым от всех его участников, включая и Россию, а главное - будет реально работать и защищать права человека", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220329/sud-1780671942.html

https://ria.ru/20220403/espch-1781512729.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, европейский суд по правам человека (еспч)