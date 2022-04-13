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Авиакомпаниям предоставят субсидии в размере до 110 миллиардов рублей - РИА Новости, 13.04.2022
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Авиакомпаниям предоставят субсидии в размере до 110 миллиардов рублей
Авиакомпаниям предоставят субсидии в размере до 110 миллиардов рублей - РИА Новости, 13.04.2022
Авиакомпаниям предоставят субсидии в размере до 110 миллиардов рублей
Авиакомпании России получат субсидии в размере до 110 миллиардов рублей на операционную деятельность, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая в РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:11
2022-04-13T12:16
экономика
россия
евросоюз
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
канада
сша
андрей белоусов
туризм
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Авиакомпании России получат субсидии в размере до 110 миллиардов рублей на операционную деятельность, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая в среду на правительственном часе в Совете Федерации."В части авиаперевозок приняты меры, которые позволят обеспечить функционирование авиаперевозчиков и перевозку пассажиров в летне-осенний период. В соответствии с решениями президента, авиакомпании получат субсидии в размере до 110 миллиардов рублей на операционную деятельность. Причем выдаваться они будут в зависимости от расстояния и количества перевезенных пассажиров", - сказал Белоусов."При этом сохранятся все программы поддержки перелетов пассажиров Дальнего Востока, Крыма и Калининграда - на это запланировано более 27,5 миллиарда рублей. Пассажирам отменных рейсов вернут денежные средства - на это будет выделено 19,5 миллиарда рублей", - продолжил он.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Россия в ответ ввела запрет на полеты для авиакомпаний из этих стран.Росавиация рекомендовала российским перевозчикам с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
https://ria.ru/20220413/ekonomika-1783274651.html
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экономика, россия, евросоюз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), канада, сша, андрей белоусов, туризм, новости - туризм
12:11 13.04.2022 (обновлено: 12:16 13.04.2022)
 
Авиакомпаниям предоставят субсидии в размере до 110 миллиардов рублей

Вице-премьер Белоусов: авиакомпании получат субсидии в размере до 110 миллиардов рублей

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Авиакомпании России получат субсидии в размере до 110 миллиардов рублей на операционную деятельность, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая в среду на правительственном часе в Совете Федерации.
"В части авиаперевозок приняты меры, которые позволят обеспечить функционирование авиаперевозчиков и перевозку пассажиров в летне-осенний период. В соответствии с решениями президента, авиакомпании получат субсидии в размере до 110 миллиардов рублей на операционную деятельность. Причем выдаваться они будут в зависимости от расстояния и количества перевезенных пассажиров", - сказал Белоусов.
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"При этом сохранятся все программы поддержки перелетов пассажиров Дальнего Востока, Крыма и Калининграда - на это запланировано более 27,5 миллиарда рублей. Пассажирам отменных рейсов вернут денежные средства - на это будет выделено 19,5 миллиарда рублей", - продолжил он.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Россия в ответ ввела запрет на полеты для авиакомпаний из этих стран.
Росавиация рекомендовала российским перевозчикам с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
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