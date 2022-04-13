https://ria.ru/20220413/subsidii-1783283500.html

Авиакомпаниям предоставят субсидии в размере до 110 миллиардов рублей

Авиакомпаниям предоставят субсидии в размере до 110 миллиардов рублей - РИА Новости, 13.04.2022

Авиакомпаниям предоставят субсидии в размере до 110 миллиардов рублей

Авиакомпании России получат субсидии в размере до 110 миллиардов рублей на операционную деятельность, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая в РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:11

2022-04-13T12:11

2022-04-13T12:16

экономика

россия

евросоюз

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

канада

сша

андрей белоусов

туризм

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Авиакомпании России получат субсидии в размере до 110 миллиардов рублей на операционную деятельность, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая в среду на правительственном часе в Совете Федерации."В части авиаперевозок приняты меры, которые позволят обеспечить функционирование авиаперевозчиков и перевозку пассажиров в летне-осенний период. В соответствии с решениями президента, авиакомпании получат субсидии в размере до 110 миллиардов рублей на операционную деятельность. Причем выдаваться они будут в зависимости от расстояния и количества перевезенных пассажиров", - сказал Белоусов."При этом сохранятся все программы поддержки перелетов пассажиров Дальнего Востока, Крыма и Калининграда - на это запланировано более 27,5 миллиарда рублей. Пассажирам отменных рейсов вернут денежные средства - на это будет выделено 19,5 миллиарда рублей", - продолжил он.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Россия в ответ ввела запрет на полеты для авиакомпаний из этих стран.Росавиация рекомендовала российским перевозчикам с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.

https://ria.ru/20220413/ekonomika-1783274651.html

https://ria.ru/20220413/ekonomika-1783270742.html

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канада

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, евросоюз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), канада, сша, андрей белоусов, туризм, новости - туризм