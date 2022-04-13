https://ria.ru/20220413/subbotnik-1783140372.html

Вместе — чище: как подготовиться к городскому субботнику

Вместе — чище: как подготовиться к городскому субботнику - РИА Новости, 13.04.2022

Вместе — чище: как подготовиться к городскому субботнику

В апреле Москва традиционно организует общегородской субботник. В этот день у жителей столицы есть возможность не только внести личный вклад в обновление города РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:00

2022-04-13T10:00

2022-04-13T10:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

общество

москва

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В апреле Москва традиционно организует общегородской субботник. В этот день у жителей столицы есть возможность не только внести личный вклад в обновление города и сделать его чище, но и познакомиться с соседями, а также с пользой провести время на свежем воздухе. РИА Новости узнало подробности мероприятия у специалистов комплекса городского хозяйства Москвы и составило подробную инструкцию, как подготовиться к масштабной уборке и что взять с собой.

https://ria.ru/20220404/msk-uborka-1781497681.html

https://realty.ria.ru/20190227/1551401102.html

https://realty.ria.ru/20190412/1552624962.html

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, общество, москва