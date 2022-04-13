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Вместе — чище: как подготовиться к городскому субботнику - РИА Новости, 13.04.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220413/subbotnik-1783140372.html
Вместе — чище: как подготовиться к городскому субботнику
Вместе — чище: как подготовиться к городскому субботнику - РИА Новости, 13.04.2022
Вместе — чище: как подготовиться к городскому субботнику
В апреле Москва традиционно организует общегородской субботник. В этот день у жителей столицы есть возможность не только внести личный вклад в обновление города РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:00
2022-04-13T10:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
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В апреле Москва традиционно организует общегородской субботник. В этот день у жителей столицы есть возможность не только внести личный вклад в обновление города и сделать его чище, но и познакомиться с соседями, а также с пользой провести время на свежем воздухе. РИА Новости узнало подробности мероприятия у специалистов комплекса городского хозяйства Москвы и составило подробную инструкцию, как подготовиться к масштабной уборке и что взять с собой.
https://ria.ru/20220404/msk-uborka-1781497681.html
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городское хозяйство москвы, общество, москва
10:00 13.04.2022
 

Вместе — чище: как подготовиться к городскому субботнику

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖители города участвуют в уборке двора на улице Знаменская во время общегородского субботника в Москве
Жители города участвуют в уборке двора на улице Знаменская во время общегородского субботника в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В апреле Москва традиционно организует общегородской субботник. В этот день у жителей столицы есть возможность не только внести личный вклад в обновление города и сделать его чище, но и познакомиться с соседями, а также с пользой провести время на свежем воздухе. РИА Новости узнало подробности мероприятия у специалистов комплекса городского хозяйства Москвы и составило подробную инструкцию, как подготовиться к масштабной уборке и что взять с собой.
Когда будет субботник?

Общегородской субботник запланирован на 16 апреля. В этот день принять участие в уборке города смогут все желающие.

Уборка будет идти всего один день?

Нет, на 16 апреля запланировано общее мероприятие именно для горожан. Что касается московских коммунальных служб, их специалисты занимаются комплексной уборкой столицы и ее инфраструктурных объектов в течение всего апреля в рамках месячника благоустройства. С 1 по 30 апреля коммунальщики вывозят остатки снега, приводят в порядок газоны и клумбы, ремонтируют детские и спортивные площадки, промывают фасады, тоннели, эстакады, мосты, подземные и наземные пешеходные переходы.Фонтаны готовят к старту работ (обычно приходится на майские праздники), набережные и причалы – к открытию сезона навигации.

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Кто может принять участие в общегородском субботнике?

Все желающие, в том числе школьники и студенты.

Куда приходить, чтобы принять участие?

В рамках общегородского субботника в каждом районе Москвы организуют точки проведения уборки – в основном это парки, дворы, скверы.

В каких работах смогут принять участие жители?

Москвичи смогут присоединиться к уборке бытового и природного мусора с газонов, обустройству цветников и высадке деревьев и кустарников.

Общегородской субботник в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2019
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Сколько длится субботник?

Временные рамки устанавливают организаторы, однако для москвичей нет обязательных "нормо-часов". Каждый участник может посвятить уборке города столько времени, сколько считает нужным.

Что брать с собой на субботник?

Необходимый для работ инвентарь участникам общегородского субботника выдают на месте, при желании можно взять с собой личную пару садовых перчаток. Самое главное – одеться по погоде и подобрать удобную для работ обувь, которую будет не жалко испачкать.

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