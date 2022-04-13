Вместе — чище: как подготовиться к городскому субботнику
Общегородской субботник запланирован на 16 апреля. В этот день принять участие в уборке города смогут все желающие.
Нет, на 16 апреля запланировано общее мероприятие именно для горожан. Что касается московских коммунальных служб, их специалисты занимаются комплексной уборкой столицы и ее инфраструктурных объектов в течение всего апреля в рамках месячника благоустройства. С 1 по 30 апреля коммунальщики вывозят остатки снега, приводят в порядок газоны и клумбы, ремонтируют детские и спортивные площадки, промывают фасады, тоннели, эстакады, мосты, подземные и наземные пешеходные переходы.Фонтаны готовят к старту работ (обычно приходится на майские праздники), набережные и причалы – к открытию сезона навигации.
Все желающие, в том числе школьники и студенты.
В рамках общегородского субботника в каждом районе Москвы организуют точки проведения уборки – в основном это парки, дворы, скверы.
Москвичи смогут присоединиться к уборке бытового и природного мусора с газонов, обустройству цветников и высадке деревьев и кустарников.
Временные рамки устанавливают организаторы, однако для москвичей нет обязательных "нормо-часов". Каждый участник может посвятить уборке города столько времени, сколько считает нужным.
Необходимый для работ инвентарь участникам общегородского субботника выдают на месте, при желании можно взять с собой личную пару садовых перчаток. Самое главное – одеться по погоде и подобрать удобную для работ обувь, которую будет не жалко испачкать.