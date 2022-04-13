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У России и США сейчас нет контактов на высшем уровне, заявил Песков - РИА Новости, 13.04.2022
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У России и США сейчас нет контактов на высшем уровне, заявил Песков
У России и США сейчас нет контактов на высшем уровне, заявил Песков - РИА Новости, 13.04.2022
У России и США сейчас нет контактов на высшем уровне, заявил Песков
Россия и США сейчас не имеют контактов на высшем уровне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:47
2022-04-13T15:52
россия
в мире
сша
джо байден
владимир путин
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия и США сейчас не имеют контактов на высшем уровне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент США Джо Байден не раз эмоционально высказывался о политике российских властей, во вторник он употребил слово "геноцид", касаясь ситуации на Украине и ее влияния на весь мир.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, в мире, сша, джо байден, владимир путин, украина, дмитрий песков
15:47 13.04.2022 (обновлено: 15:52 13.04.2022)
 
У России и США сейчас нет контактов на высшем уровне, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: у России и США сейчас нет контактов на высшем уровне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия и США сейчас не имеют контактов на высшем уровне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, сейчас контактов нет", - сказал он журналистам на вопрос, возможны ли сейчас контакты с США на высшем уровне для разъяснения позиции РФ.
Президент США Джо Байден не раз эмоционально высказывался о политике российских властей, во вторник он употребил слово "геноцид", касаясь ситуации на Украине и ее влияния на весь мир.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 11:23
WP: США сделали из санкций против России "дубинку" для своей сферы влияния
 
РоссияВ миреСШАДжо БайденВладимир ПутинУкраинаДмитрий Песков
 
 
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