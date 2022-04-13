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WP: США сделали из санкций против России "дубинку" для своей сферы влияния - РИА Новости, 13.04.2022
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WP: США сделали из санкций против России "дубинку" для своей сферы влияния
WP: США сделали из санкций против России "дубинку" для своей сферы влияния - РИА Новости, 13.04.2022
WP: США сделали из санкций против России "дубинку" для своей сферы влияния
Заявления США о праве любого государства определять свою внешнюю политику и союзников, адресуемые в поддержку Украины, не имеют под собой оснований, поскольку... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:23
2022-04-13T13:39
в мире
россия
сша
москва
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Заявления США о праве любого государства определять свою внешнюю политику и союзников, адресуемые в поддержку Украины, не имеют под собой оснований, поскольку Запад находится под постоянным давлением Вашингтона, пишет журналистка Катрина ван ден Хювел в статье для The Washington Post.По ее мнению, ярчайшим примером реальной американской политики можно назвать многолетние санкции против Кубы.Ван ден Хювел утверждает, что санкции, несмотря на сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом, будут продолжаться, пока кубинский народ не сделает нужный для Америки политический выбор.Более того, она уверена, что антироссийские санкции нужны Белому дому как инструмент влияния на латиноамериканские страны."Штаты ввели жесткие санкции против Венесуэлы и Никарагуа за поддержку режимов, которые не по душе Вашингтону. Даже недавние санкции против России, говорит старший директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности Хуан Себастьян Гонсалес, разрабатывались с тем, чтобы косвенно ударить и по странам с экономическими связями с Москвой", — заявила колумнист.Автор материала отметила, что за призывами поддержать право зарубежных стран на самоопределение скрываются амбиции США закрепиться на позиции мирового полицейского."Если наши спецслужбы добьются своего, США не позволят соседям выбирать свой путь. Они будут насаждать пропаганду, поддерживать продажные элиты и грозить санкциями всем, кто не соответствует "модели", которая раз за разом терпит неудачу по всему полушарию. &lt;…&gt; США отстаивают "порядок, основанный на правилах", при котором правила устанавливаем мы сами и вольны их не соблюдать", — подытожила ван ден Хювел.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.
https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783242404.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220413/ukraina-1783240747.html
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в мире, россия, сша, москва
11:23 13.04.2022 (обновлено: 13:39 13.04.2022)
 
WP: США сделали из санкций против России "дубинку" для своей сферы влияния

WP: США лицемерно сделали из санкций против России "дубинку" для своей "сферы влияния"

© AP Photo / David PhillipРабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / David Phillip
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Заявления США о праве любого государства определять свою внешнюю политику и союзников, адресуемые в поддержку Украины, не имеют под собой оснований, поскольку Запад находится под постоянным давлением Вашингтона, пишет журналистка Катрина ван ден Хювел в статье для The Washington Post.
По ее мнению, ярчайшим примером реальной американской политики можно назвать многолетние санкции против Кубы.
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"Прошло уже шесть десятилетий, сменилось 11 президентов, а эмбарго и аналогичные меры так и не сработали. Кубинцам до сих пор аплодируют в развивающемся мире (да и развитом — тоже) за гуманитарную деятельность и медицинскую помощь при стихийных бедствиях", — считает автор.

Ван ден Хювел утверждает, что санкции, несмотря на сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом, будут продолжаться, пока кубинский народ не сделает нужный для Америки политический выбор.
Более того, она уверена, что антироссийские санкции нужны Белому дому как инструмент влияния на латиноамериканские страны.
"Штаты ввели жесткие санкции против Венесуэлы и Никарагуа за поддержку режимов, которые не по душе Вашингтону. Даже недавние санкции против России, говорит старший директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности Хуан Себастьян Гонсалес, разрабатывались с тем, чтобы косвенно ударить и по странам с экономическими связями с Москвой", — заявила колумнист.
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Автор материала отметила, что за призывами поддержать право зарубежных стран на самоопределение скрываются амбиции США закрепиться на позиции мирового полицейского.
"Если наши спецслужбы добьются своего, США не позволят соседям выбирать свой путь. Они будут насаждать пропаганду, поддерживать продажные элиты и грозить санкциями всем, кто не соответствует "модели", которая раз за разом терпит неудачу по всему полушарию. <…> США отстаивают "порядок, основанный на правилах", при котором правила устанавливаем мы сами и вольны их не соблюдать", — подытожила ван ден Хювел.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.
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