https://ria.ru/20220413/ssha-1783271747.html

WP: США сделали из санкций против России "дубинку" для своей сферы влияния

WP: США сделали из санкций против России "дубинку" для своей сферы влияния - РИА Новости, 13.04.2022

WP: США сделали из санкций против России "дубинку" для своей сферы влияния

Заявления США о праве любого государства определять свою внешнюю политику и союзников, адресуемые в поддержку Украины, не имеют под собой оснований, поскольку... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:23

2022-04-13T11:23

2022-04-13T13:39

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Заявления США о праве любого государства определять свою внешнюю политику и союзников, адресуемые в поддержку Украины, не имеют под собой оснований, поскольку Запад находится под постоянным давлением Вашингтона, пишет журналистка Катрина ван ден Хювел в статье для The Washington Post.По ее мнению, ярчайшим примером реальной американской политики можно назвать многолетние санкции против Кубы.Ван ден Хювел утверждает, что санкции, несмотря на сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом, будут продолжаться, пока кубинский народ не сделает нужный для Америки политический выбор.Более того, она уверена, что антироссийские санкции нужны Белому дому как инструмент влияния на латиноамериканские страны."Штаты ввели жесткие санкции против Венесуэлы и Никарагуа за поддержку режимов, которые не по душе Вашингтону. Даже недавние санкции против России, говорит старший директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности Хуан Себастьян Гонсалес, разрабатывались с тем, чтобы косвенно ударить и по странам с экономическими связями с Москвой", — заявила колумнист.Автор материала отметила, что за призывами поддержать право зарубежных стран на самоопределение скрываются амбиции США закрепиться на позиции мирового полицейского."Если наши спецслужбы добьются своего, США не позволят соседям выбирать свой путь. Они будут насаждать пропаганду, поддерживать продажные элиты и грозить санкциями всем, кто не соответствует "модели", которая раз за разом терпит неудачу по всему полушарию. <…> США отстаивают "порядок, основанный на правилах", при котором правила устанавливаем мы сами и вольны их не соблюдать", — подытожила ван ден Хювел.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.

https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783242404.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220413/ukraina-1783240747.html

https://ria.ru/20220412/gaz-1783222894.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, сша, москва