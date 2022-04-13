https://ria.ru/20220413/spetsoperatsiya-1783428471.html

49-й день: освобожден морской порт Мариуполя, Киев затягивает переговоры

49-й день: освобожден морской порт Мариуполя, Киев затягивает переговоры - РИА Новости, 13.04.2022

49-й день: освобожден морской порт Мариуполя, Киев затягивает переговоры

На 49-й день спецоперации на Украине союзные силы России и ДНР полностью освободили от противника морской порт Мариуполя, крупнейшего города на побережье... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T23:28

2022-04-13T23:28

2022-04-13T23:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

киев

вашингтон (город)

служба безопасности украины

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. На 49-й день спецоперации на Украине союзные силы России и ДНР полностью освободили от противника морской порт Мариуполя, крупнейшего города на побережье Азовского моря. Кроме того, российская армия уничтожила 36 военных объектов в зоне проведения операции, в том числе командные пункты.Президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов, в него войдут артиллерия, бронетранспортеры и вертолеты. На таком фоне, как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, переговоры между Россией и Украиной в онлайн-формате продолжаются, но Киев делает все для их затягивания.ПОРТ И ЦЕНТРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙПорт Мариуполя полностью освобожден от боевиков неонацистского полка "Азов", заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Кроме того, Россия нанесет удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве.За среду вооруженные силы РФ уничтожили 36 военных объектов на Украине, в том числе командные пункты, места сосредоточения войск и штаб. Российская боевая авиация в среду поразила еще 10 объектов украинской армии, в том числе пункт управления, а всего с начала спецоперации Россия уничтожила 447 беспилотников противника.ЛЮДИ И СУДАБолее 700 граждан Украины выразили желание только за один день эвакуироваться в Россию, в общей сложности таких заявлений уже больше 2,7 миллиона, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Однако украинская сторона на текущие сутки не заявила ни одного гуманитарного коридора. По словам Мизинцева, украинские военные заблокировали 450 мирных жителей в Николо-Васильевском монастыре в селе Никольское Волновахского района ДНР, а также держат в заложниках 6,2 тысячи иностранцев из 11 стран. В Краматорске и Запорожье военные Украины оборудуют позиции в школах и больнице, удерживая жителей как живой щит.Помимо того, киевские власти по-прежнему не хотят решать вопрос с заблокированными в портах страны иностранными судами, добавил Мизинцев.Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости заявил, что украинские военные ведут боевые действия с применением террористических методов, размещая артиллерию в жилых районах и блокируя мирных граждан, не позволяя им эвакуироваться.ЗАТЯГИВАТЬ ПЕРЕГОВОРЫРоссийская и украинская стороны продолжают переговоры об урегулировании ситуации на Украине в онлайн-формате, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Однако, по ее словам, украинская делегация "направляет усилия не на достижения договоренностей, а на затягивание переговоров".Она предупредила, что Киев готовит новые провокации, а Москва призывает Запад не поддаваться на них. Захарова подчеркнула: ничто не помешает выполнению целей и задач специальной операции РФ на Украине - ни поставки западными странами Киеву вооружений, ни запугивание.Сыромолотов заявил, что Киев вынашивает планы по химическим провокациям в Донбассе, и не исключено повторение терактов против предприятий с токсичными веществами.ОРУЖИЕ ДЛЯ КИЕВАПрезидент США Джо Байден по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским в среду объявил, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов, который будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты. США ожидают, что поставки новой военной помощи Украине начнутся немедленно, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Со своей стороны, Париж выделит Киеву дополнительную военную помощь, на которую ранее уже было потрачено 100 миллионов евро, сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли после встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге подчеркнула, что Евросоюз, занимаясь поставками вооружений на Украину, деградирует в военно-политический блок. Она рассказала, что ЕС потратил на поставки вооружений на Украину за последние несколько месяцев полтора миллиарда евро.Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил в интервью РИА Новости, что за последние полтора месяца Вашингтон поставил Киеву оружия на 1,65 миллиарда долларов, при этом украинские власти не могут обеспечить безопасное хранение поставленного странами НАТО оружия, и оно может оказаться на черных рынках других стран.ОППОЗИЦИОНЕР МЕДВЕДЧУК АРЕСТОВАНСпикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если что-то случится с арестованным на Украине главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, отвечать придется Владимиру Зеленскому. Во вторник глава СБУ сообщил о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Об исчезновении Медведчука еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинских военных.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к тому же европейских политиков. По его словам, преследование Медведчука за политические взгляды - яркая иллюстрация того, что на деле представляет из себя киевский режим. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность действий Киева в отношении Медведчука и в связи с требованиями о его обмене на украинских военнопленных.В МИД РФ заявили, что его задержание и предложение украинских властей обменять политика на украинских военных выглядит как похищение и обмен за денежный выкуп иностранных и российских журналистов во время боевых действий на Северном Кавказе, что является очень опасной тенденцией.В то же время жена украинского политика Оксана Марченко обратилась к президенту Турции Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь в освобождении мужа.

https://ria.ru/20220409/spetsoperatsiya-1782713800.html

https://ria.ru/20220413/peregovory-1783377405.html

https://ria.ru/20220413/vooruzheniya-1783417940.html

https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783380160.html

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