https://ria.ru/20220413/sotsseti-1783266120.html

В МИД рассказали, для чего используют Instagram* и Facebook*

В МИД рассказали, для чего используют Instagram* и Facebook* - РИА Новости, 13.04.2022

В МИД рассказали, для чего используют Instagram* и Facebook*

Несмотря на блокировку, Instagram* и Facebook* остаются важной площадкой для трансляции подходов РФ на аудиторию Запада, такое мнение высказал в интервью РИА... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:59

2022-04-13T10:59

2022-04-13T10:59

политика

олег сыромолотов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

facebook

instagram

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Несмотря на блокировку, Instagram* и Facebook* остаются важной площадкой для трансляции подходов РФ на аудиторию Запада, такое мнение высказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.Высказываясь по последним действиям интернет-гигантов, он указал, что "действительно, западные IT-корпорации и контролируемые ими цифровые платформы окончательно перестали скрывать свои цели и задачи, маски сброшены"."Они сосредоточены на формировании отвечающей интересам так называемого коллективного Запада реальности, в которой во всём виновата Россия и российские власти", - добавил он. По словам Сыромолотова, "в ход идёт всё: жёсткая и даже где-то жестокая цензура, направленная на то, чтобы заглушить альтернативные точки зрения, дезинформация и фейки, постоянная подмена понятий и смыслов, так называемая культура отмены, которая теперь применяется ко всему русскому (это, прежде всего, порождение западных соцсетей), абсолютно беспрецедентное, выходящее за рамки всех существующих правовых норм и здравого смысла, выключение из информационного эфира всех российских СМИ"."Вместе с тем, указанные платформы (Instagram* и Facebook*) остаются важной площадкой для трансляции наших подходов, в том числе по внешней политике, а также для продвижения положительного образа России среди зарубежной аудитории", - заметил замглавы МИД России. Он считает, что "такими возможностями, пока они есть, необходимо обязательно пользоваться"."Министерство иностранных дел и наши загранучреждения прилагают все усилия в рамках цифровой дипломатии, чтобы, несмотря на враждебные действия со стороны администраций американских соцсетей, донести правду до прагматически мыслящих людей, в том числе в странах Запада", - заключил Сыромолотов.Читайте полный текст интервью >>>* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782898861.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, олег сыромолотов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, facebook, instagram