https://ria.ru/20220413/sonya-1783243847.html

В Московском зоопарке проснулась соня

В Московском зоопарке проснулась соня - РИА Новости, 13.04.2022

В Московском зоопарке проснулась соня

Сотрудники Московского зоопарка заметили, что соня-полчок уже вышла из спячки, погрызла корм и снова забралась в свой домик спать, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T08:30

2022-04-13T08:30

2022-04-13T10:45

москва

московский зоопарк

светлана акулова

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148625/45/1486254503_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_eda02b8e9d872e9e27f79751a8d5995f.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сотрудники Московского зоопарка заметили, что соня-полчок уже вышла из спячки, погрызла корм и снова забралась в свой домик спать, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка.Как пояснили в пресс-службе, на самом деле соня почти проснулась. В природе зверьки выходят из спячки довольно поздно, когда в лесу уже начинают созревать первые плоды."Наши сотрудники подготовили для сони свежий корм и видели, что она его основательно погрызла. Но когда мы пришли ее фотографировать, оказалось, что соня снова забралась в домик, свернулась в комочек и спит. Но какие к ней претензии? Во-первых, она соня. Во-вторых, это ночной зверке, а мы пришли днем", - рассказали в пресс-службе.Как отметила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, для многих видов животных зима является одним из самых сложных и одновременно очень важных периодов жизни."Когда приходят холода и земля покрывается снегом, нужно как можно скорее адаптироваться – впасть в спячку. В первую очередь, это происходит из-за того, что заканчивается корм. В зоопарке проблем с пропитанием, а также с низкими температурами нет, но мы все равно стараемся не нарушать естественные процессы в жизни животных. Мелким млекопитающим, в том числе полчкам, зимний сон необходим для здоровья и успешного весеннего размножения", - рассказала Акулова.Как отметили в зоопарке, для комфортного зимнего сна соне требуется более высокая температура, чем на улице, поэтому ее дуплянка утепляется шерстью, сверху засыпается дубовыми листьями. И, конечно, к моменту спячки соня накапливает достаточный жировой запас. В отличие от бурундуков, она не складирует корм в домике. Ее спячка довольно глубокая, соня проводит зиму именно за счет своих жировых запасов и утепленного домика.Полчки вегетарианцы, их рацион состоит из семян и плодов: желудей, лещины, грецких орехов, каштанов, буковых орешков, различных ягод и фруктов. Ареал охватывает большую часть Европы, Кавказ и Малую Азию. Населяет широколиственные леса на равнинах и в горах. Встречается также в смешанных лесах, фруктовых садах с примесью лещины и диких фруктовых деревьев.

https://ria.ru/20220404/leopard-1781607709.html

https://ria.ru/20220330/kaputsin-1780796274.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, московский зоопарк, светлана акулова, новости - туризм