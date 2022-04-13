https://ria.ru/20220413/sonya-1783243847.html
В Московском зоопарке проснулась соня
В Московском зоопарке проснулась соня - РИА Новости, 13.04.2022
В Московском зоопарке проснулась соня
Сотрудники Московского зоопарка заметили, что соня-полчок уже вышла из спячки, погрызла корм и снова забралась в свой домик спать, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T08:30
2022-04-13T08:30
2022-04-13T10:45
москва
московский зоопарк
светлана акулова
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сотрудники Московского зоопарка заметили, что соня-полчок уже вышла из спячки, погрызла корм и снова забралась в свой домик спать, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка.Как пояснили в пресс-службе, на самом деле соня почти проснулась. В природе зверьки выходят из спячки довольно поздно, когда в лесу уже начинают созревать первые плоды."Наши сотрудники подготовили для сони свежий корм и видели, что она его основательно погрызла. Но когда мы пришли ее фотографировать, оказалось, что соня снова забралась в домик, свернулась в комочек и спит. Но какие к ней претензии? Во-первых, она соня. Во-вторых, это ночной зверке, а мы пришли днем", - рассказали в пресс-службе.Как отметила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, для многих видов животных зима является одним из самых сложных и одновременно очень важных периодов жизни."Когда приходят холода и земля покрывается снегом, нужно как можно скорее адаптироваться – впасть в спячку. В первую очередь, это происходит из-за того, что заканчивается корм. В зоопарке проблем с пропитанием, а также с низкими температурами нет, но мы все равно стараемся не нарушать естественные процессы в жизни животных. Мелким млекопитающим, в том числе полчкам, зимний сон необходим для здоровья и успешного весеннего размножения", - рассказала Акулова.Как отметили в зоопарке, для комфортного зимнего сна соне требуется более высокая температура, чем на улице, поэтому ее дуплянка утепляется шерстью, сверху засыпается дубовыми листьями. И, конечно, к моменту спячки соня накапливает достаточный жировой запас. В отличие от бурундуков, она не складирует корм в домике. Ее спячка довольно глубокая, соня проводит зиму именно за счет своих жировых запасов и утепленного домика.Полчки вегетарианцы, их рацион состоит из семян и плодов: желудей, лещины, грецких орехов, каштанов, буковых орешков, различных ягод и фруктов. Ареал охватывает большую часть Европы, Кавказ и Малую Азию. Населяет широколиственные леса на равнинах и в горах. Встречается также в смешанных лесах, фруктовых садах с примесью лещины и диких фруктовых деревьев.
https://ria.ru/20220404/leopard-1781607709.html
https://ria.ru/20220330/kaputsin-1780796274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский зоопарк, светлана акулова, новости - туризм
08:30 13.04.2022 (обновлено: 10:45 13.04.2022)
В Московском зоопарке проснулась соня
В Московском зоопарке соня-полчок вышла из спячки
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сотрудники Московского зоопарка заметили, что соня-полчок уже вышла из спячки, погрызла корм и снова забралась в свой домик спать, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка.
Как пояснили в пресс-службе, на самом деле соня почти проснулась. В природе зверьки выходят из спячки довольно поздно, когда в лесу уже начинают созревать первые плоды.
"Наши сотрудники подготовили для сони свежий корм и видели, что она его основательно погрызла. Но когда мы пришли ее фотографировать, оказалось, что соня снова забралась в домик, свернулась в комочек и спит. Но какие к ней претензии? Во-первых, она соня. Во-вторых, это ночной зверке, а мы пришли днем", - рассказали в пресс-службе.
Как отметила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова
, для многих видов животных зима является одним из самых сложных и одновременно очень важных периодов жизни.
"Когда приходят холода и земля покрывается снегом, нужно как можно скорее адаптироваться – впасть в спячку. В первую очередь, это происходит из-за того, что заканчивается корм. В зоопарке проблем с пропитанием, а также с низкими температурами нет, но мы все равно стараемся не нарушать естественные процессы в жизни животных. Мелким млекопитающим, в том числе полчкам, зимний сон необходим для здоровья и успешного весеннего размножения", - рассказала Акулова.
Как отметили в зоопарке, для комфортного зимнего сна соне требуется более высокая температура, чем на улице, поэтому ее дуплянка утепляется шерстью, сверху засыпается дубовыми листьями. И, конечно, к моменту спячки соня накапливает достаточный жировой запас. В отличие от бурундуков, она не складирует корм в домике. Ее спячка довольно глубокая, соня проводит зиму именно за счет своих жировых запасов и утепленного домика.
Полчки вегетарианцы, их рацион состоит из семян и плодов: желудей, лещины, грецких орехов, каштанов, буковых орешков, различных ягод и фруктов. Ареал охватывает большую часть Европы
, Кавказ
и Малую Азию. Населяет широколиственные леса на равнинах и в горах. Встречается также в смешанных лесах, фруктовых садах с примесью лещины и диких фруктовых деревьев.