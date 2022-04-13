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СК завел дело против депутата Рады Наливайченко - РИА Новости, 13.04.2022
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СК завел дело против депутата Рады Наливайченко
СК завел дело против депутата Рады Наливайченко - РИА Новости, 13.04.2022
СК завел дело против депутата Рады Наливайченко
СК РФ завел дело на депутата Верховной рады Украины Валентина Наливайченко за призывы к насилию в отношении российских военных, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T19:24
2022-04-13T19:24
валентин наливайченко
верховная рада украины
россия
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
донбасс
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. СК РФ завел дело на депутата Верховной рады Украины Валентина Наливайченко за призывы к насилию в отношении российских военных, сообщает пресс-служба российского ведомства."Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Украины Валентина Наливайченко. Он подозревается в совершении преступления ... возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что Наливайченко в эфире одного из украинских телеканалов высказал угрозы российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Отмечается, что он выразил уверенность в том, что "нужно проголосовать за то, чтобы мы их каждого находили и жестко карали".По данным СК, такие слова содержат признаки возбуждения вражды по отношению к российским военнослужащим и направлены против интересов России."Следствием принимаются меры к привлечению Наливайченко к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.
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валентин наливайченко, верховная рада украины, россия, в мире, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, донбасс
19:24 13.04.2022
 
СК завел дело против депутата Рады Наливайченко

СК завел дело на депутата Рады Наливайченко за призывы к насилию против российских военных

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Верховной рады Украины Валентин Наливайченко
Депутат Верховной рады Украины Валентин Наливайченко - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Верховной рады Украины Валентин Наливайченко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. СК РФ завел дело на депутата Верховной рады Украины Валентина Наливайченко за призывы к насилию в отношении российских военных, сообщает пресс-служба российского ведомства.
"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Украины Валентина Наливайченко. Он подозревается в совершении преступления ... возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения", - говорится в сообщении.
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Вчера, 16:39
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Следствием установлено, что Наливайченко в эфире одного из украинских телеканалов высказал угрозы российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Отмечается, что он выразил уверенность в том, что "нужно проголосовать за то, чтобы мы их каждого находили и жестко карали".
По данным СК, такие слова содержат признаки возбуждения вражды по отношению к российским военнослужащим и направлены против интересов России.
"Следствием принимаются меры к привлечению Наливайченко к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.
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Валентин НаливайченкоВерховная Рада УкраиныРоссияВ миреСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы РФДонбасс
 
 
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