https://ria.ru/20220413/sk-1783398359.html
СК завел дело против депутата Рады Наливайченко
СК завел дело против депутата Рады Наливайченко - РИА Новости, 13.04.2022
СК завел дело против депутата Рады Наливайченко
СК РФ завел дело на депутата Верховной рады Украины Валентина Наливайченко за призывы к насилию в отношении российских военных, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T19:24
2022-04-13T19:24
2022-04-13T19:24
валентин наливайченко
верховная рада украины
россия
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. СК РФ завел дело на депутата Верховной рады Украины Валентина Наливайченко за призывы к насилию в отношении российских военных, сообщает пресс-служба российского ведомства."Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Украины Валентина Наливайченко. Он подозревается в совершении преступления ... возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что Наливайченко в эфире одного из украинских телеканалов высказал угрозы российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Отмечается, что он выразил уверенность в том, что "нужно проголосовать за то, чтобы мы их каждого находили и жестко карали".По данным СК, такие слова содержат признаки возбуждения вражды по отношению к российским военнослужащим и направлены против интересов России."Следствием принимаются меры к привлечению Наливайченко к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220413/filatov-1783359321.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентин наливайченко, верховная рада украины, россия, в мире, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, донбасс
СК завел дело против депутата Рады Наливайченко
СК завел дело на депутата Рады Наливайченко за призывы к насилию против российских военных