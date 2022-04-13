https://ria.ru/20220413/sistema-1783329866.html
Минцифры создает антифишинговую систему с автоматической проверкой сайтов
Минцифры создает антифишинговую систему с автоматической проверкой сайтов - РИА Новости, 13.04.2022
Минцифры создает антифишинговую систему с автоматической проверкой сайтов
Минцифры России разрабатывает антифишинговую систему, способную автоматически определять вредоносный сайт, сообщили РИА Новости в министерстве. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:00
2022-04-13T15:00
2022-04-13T15:00
россия
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579036119_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_7e79bf3477421790120853415860ab0a.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Минцифры России разрабатывает антифишинговую систему, способную автоматически определять вредоносный сайт, сообщили РИА Новости в министерстве."Сейчас Минцифры разрабатывает антифишинговую систему, у которой будет широкий набор функций: от поиска фишинговых сайтов, включая возможности автоматизированной обработки информации (определения наличия признаков фишинга) до подсистемы личных кабинетов по обмену данными о фишинговых сайтах", - говорится в сообщении.Ранее на сайте госзакупок РФ появилось объявление о том, что министерство ищет поставщиков оборудования для системы мониторинга. Стартовая цена аукциона - 59 миллионов рублей.Фишинг - это вид интернет-мошенничества, используемого чтобы получить идентификационные данные пользователей.
https://ria.ru/20220408/mintsifry-1782619155.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579036119_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7e484f1e310ea2400a63e91958dad7f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Минцифры создает антифишинговую систему с автоматической проверкой сайтов
Минцифры создает антифишинговую систему с функцией автоматической проверки сайтов
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Минцифры России разрабатывает антифишинговую систему, способную автоматически определять вредоносный сайт, сообщили РИА Новости в министерстве.
"Сейчас Минцифры разрабатывает антифишинговую систему, у которой будет широкий набор функций: от поиска фишинговых сайтов, включая возможности автоматизированной обработки информации (определения наличия признаков фишинга) до подсистемы личных кабинетов по обмену данными о фишинговых сайтах", - говорится в сообщении.
Ранее на сайте госзакупок РФ
появилось объявление о том, что министерство ищет поставщиков оборудования для системы мониторинга. Стартовая цена аукциона - 59 миллионов рублей.
Фишинг - это вид интернет-мошенничества, используемого чтобы получить идентификационные данные пользователей.