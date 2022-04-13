https://ria.ru/20220413/sistema-1783329866.html

Минцифры создает антифишинговую систему с автоматической проверкой сайтов

Минцифры создает антифишинговую систему с автоматической проверкой сайтов - РИА Новости, 13.04.2022

Минцифры создает антифишинговую систему с автоматической проверкой сайтов

Минцифры России разрабатывает антифишинговую систему, способную автоматически определять вредоносный сайт, сообщили РИА Новости в министерстве. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:00

2022-04-13T15:00

2022-04-13T15:00

россия

общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579036119_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_7e79bf3477421790120853415860ab0a.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Минцифры России разрабатывает антифишинговую систему, способную автоматически определять вредоносный сайт, сообщили РИА Новости в министерстве."Сейчас Минцифры разрабатывает антифишинговую систему, у которой будет широкий набор функций: от поиска фишинговых сайтов, включая возможности автоматизированной обработки информации (определения наличия признаков фишинга) до подсистемы личных кабинетов по обмену данными о фишинговых сайтах", - говорится в сообщении.Ранее на сайте госзакупок РФ появилось объявление о том, что министерство ищет поставщиков оборудования для системы мониторинга. Стартовая цена аукциона - 59 миллионов рублей.Фишинг - это вид интернет-мошенничества, используемого чтобы получить идентификационные данные пользователей.

https://ria.ru/20220408/mintsifry-1782619155.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)