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Минцифры создает антифишинговую систему с автоматической проверкой сайтов - РИА Новости, 13.04.2022
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Минцифры создает антифишинговую систему с автоматической проверкой сайтов
Минцифры создает антифишинговую систему с автоматической проверкой сайтов - РИА Новости, 13.04.2022
Минцифры создает антифишинговую систему с автоматической проверкой сайтов
Минцифры России разрабатывает антифишинговую систему, способную автоматически определять вредоносный сайт, сообщили РИА Новости в министерстве. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:00
2022-04-13T15:00
россия
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Минцифры России разрабатывает антифишинговую систему, способную автоматически определять вредоносный сайт, сообщили РИА Новости в министерстве."Сейчас Минцифры разрабатывает антифишинговую систему, у которой будет широкий набор функций: от поиска фишинговых сайтов, включая возможности автоматизированной обработки информации (определения наличия признаков фишинга) до подсистемы личных кабинетов по обмену данными о фишинговых сайтах", - говорится в сообщении.Ранее на сайте госзакупок РФ появилось объявление о том, что министерство ищет поставщиков оборудования для системы мониторинга. Стартовая цена аукциона - 59 миллионов рублей.Фишинг - это вид интернет-мошенничества, используемого чтобы получить идентификационные данные пользователей.
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россия, общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
15:00 13.04.2022
 
Минцифры создает антифишинговую систему с автоматической проверкой сайтов

Минцифры создает антифишинговую систему с функцией автоматической проверки сайтов

© Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Pixabay / Bartek Zakrzewski
Женщина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Минцифры России разрабатывает антифишинговую систему, способную автоматически определять вредоносный сайт, сообщили РИА Новости в министерстве.
"Сейчас Минцифры разрабатывает антифишинговую систему, у которой будет широкий набор функций: от поиска фишинговых сайтов, включая возможности автоматизированной обработки информации (определения наличия признаков фишинга) до подсистемы личных кабинетов по обмену данными о фишинговых сайтах", - говорится в сообщении.
Ранее на сайте госзакупок РФ появилось объявление о том, что министерство ищет поставщиков оборудования для системы мониторинга. Стартовая цена аукциона - 59 миллионов рублей.
Фишинг - это вид интернет-мошенничества, используемого чтобы получить идентификационные данные пользователей.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 22:04
Минцифры может упростить включение продуктов в реестр российского ПО
 
РоссияОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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