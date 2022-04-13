Рейтинг@Mail.ru
В США увидели "мрачные симптомы" гибели американского "миропорядка" - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220413/simptom-1783236338.html
В США увидели "мрачные симптомы" гибели американского "миропорядка"
В США увидели "мрачные симптомы" гибели американского "миропорядка" - РИА Новости, 13.04.2022
В США увидели "мрачные симптомы" гибели американского "миропорядка"
Охлаждение отношений между США и их традиционными союзниками на Ближнем Востоке являются "мрачными симптомами" смерти американского "миропорядка", пишет в своей РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T05:13
2022-04-13T05:13
в мире
россия
египет
иран
джо байден
саудовская аравия
оаэ
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767077225_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e255cfa3e101836614f0fe5149104849.jpg
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Охлаждение отношений между США и их традиционными союзниками на Ближнем Востоке являются "мрачными симптомами" смерти американского "миропорядка", пишет в своей статье в Foreign Policy колумнист издания и политолог Стивен Кук.По его словам, появляющиеся в СМИ материалы о кризисе в отношениях США с ближневосточными партнерами "наводят на мысли". Как считает Кук, тот факт, что недавно власти Саудовской Аравии и ОАЭ проигнорировали звонки американского президента Джо Байдена, означает то, что Эр-Рияд и Абу-Даби больше не верят заявлениям Вашингтона о том, что Штаты по-прежнему готовы обеспечивать их безопасность.При этом Саудовская Аравия и ОАЭ являются лишь частью проблемы, продолжает Кук. Так, Израиль четко заявил, что не будет соблюдать никаких договоренностей с Ираном по ядерной программе. Египет, в свою очередь, в последние годы стал закупать самое современное российское вооружение и продолжает "юлить" по вопросу Китая.По мнению колумниста FP, получается так, что несмотря над многолетнюю борьбу американских чиновников за консенсус в регионе, нынешний его вариант участия США не предполагает. Это, по словам Кука, объясняется тем, что отношения с этими странами являются пережитками прошлого, а выстраивались они в эпохи, которые давно прошли.Так, ключевые интересы, ради которых США пришли на Ближний Восток — обеспечение поставок нефти и обеспечение безопасности Израиля — несколько потеряли актуальность, указывает автор. "Похоже, США и их друзья в регионе просто дошли до той точки, где их интересы перестали совпадать. Чиновники из Вашингтона и ближневосточных столиц могли бы трансформировать теряющие релевантность отношения на основе новых ориентиров, однако те цели, которые может предложить США — противодействие Китаю и России или же интеграция Ирана в регионе для укрепления его стабильности, — здесь никого не интересуют", - пишет он.В условиях, когда этой трансформации не происходит, и случаются "странные сдвиги" в виде пассивной поддержки ближневосточными партнерами США России и отстаивания ими своих связей с Китаем, добавляет колумнист."Возможно, более точно эти сдвиги было бы назвать "мрачными симптомами", предвещающими смерть выстроенного после Второй мировой американского миропорядка и неопределенность, которая его сменит", - заключает Кук.
https://ria.ru/20220405/vliyanie-1781807059.html
https://ria.ru/20220407/oshibki-1782400308.html
россия
египет
иран
саудовская аравия
оаэ
израиль
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767077225_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b42e9e7ba985ea3955038c18a5d6d67e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, египет, иран, джо байден, саудовская аравия, оаэ, израиль, китай
05:13 13.04.2022
 
В США увидели "мрачные симптомы" гибели американского "миропорядка"

Политолог Кук назвал охлаждение отношений США с Ближним Востоком "мрачным симптомом"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Охлаждение отношений между США и их традиционными союзниками на Ближнем Востоке являются "мрачными симптомами" смерти американского "миропорядка", пишет в своей статье в Foreign Policy колумнист издания и политолог Стивен Кук.
По его словам, появляющиеся в СМИ материалы о кризисе в отношениях США с ближневосточными партнерами "наводят на мысли". Как считает Кук, тот факт, что недавно власти Саудовской Аравии и ОАЭ проигнорировали звонки американского президента Джо Байдена, означает то, что Эр-Рияд и Абу-Даби больше не верят заявлениям Вашингтона о том, что Штаты по-прежнему готовы обеспечивать их безопасность.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 04:39
СМИ: Россия стремительно вытесняет США на Ближнем Востоке
При этом Саудовская Аравия и ОАЭ являются лишь частью проблемы, продолжает Кук. Так, Израиль четко заявил, что не будет соблюдать никаких договоренностей с Ираном по ядерной программе. Египет, в свою очередь, в последние годы стал закупать самое современное российское вооружение и продолжает "юлить" по вопросу Китая.
По мнению колумниста FP, получается так, что несмотря над многолетнюю борьбу американских чиновников за консенсус в регионе, нынешний его вариант участия США не предполагает. Это, по словам Кука, объясняется тем, что отношения с этими странами являются пережитками прошлого, а выстраивались они в эпохи, которые давно прошли.
Так, ключевые интересы, ради которых США пришли на Ближний Восток — обеспечение поставок нефти и обеспечение безопасности Израиля — несколько потеряли актуальность, указывает автор. "Похоже, США и их друзья в регионе просто дошли до той точки, где их интересы перестали совпадать. Чиновники из Вашингтона и ближневосточных столиц могли бы трансформировать теряющие релевантность отношения на основе новых ориентиров, однако те цели, которые может предложить США — противодействие Китаю и России или же интеграция Ирана в регионе для укрепления его стабильности, — здесь никого не интересуют", - пишет он.
В условиях, когда этой трансформации не происходит, и случаются "странные сдвиги" в виде пассивной поддержки ближневосточными партнерами США России и отстаивания ими своих связей с Китаем, добавляет колумнист.
"Возможно, более точно эти сдвиги было бы назвать "мрачными симптомами", предвещающими смерть выстроенного после Второй мировой американского миропорядка и неопределенность, которая его сменит", - заключает Кук.
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 21:14
Geopolitika: США допустили четыре ошибки, за которые платит весь мир
 
В миреРоссияЕгипетИранДжо БайденСаудовская АравияОАЭИзраильКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала