https://ria.ru/20220413/shveytsariya-1783355901.html

Швейцария запретила импорт угля, древесины и водки из России

Швейцария запретила импорт угля, древесины и водки из России - РИА Новости, 13.04.2022

Швейцария запретила импорт угля, древесины и водки из России

Швейцария вслед за Евросоюзом ввела пятый пакет санкций в отношении России, меры предусматривают в том числе запрет на импорт российского угля, древесины, водки РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:27

2022-04-13T16:27

2022-04-13T16:43

санкции в отношении россии

экономика

в мире

швейцария

россия

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ЦЮРИХ, 13 апр - РИА Новости. Швейцария вслед за Евросоюзом ввела пятый пакет санкций в отношении России, меры предусматривают в том числе запрет на импорт российского угля, древесины, водки и морепродуктов.Согласно заявлению правительства Швейцарии, 8 апреля ЕС принял дополнительные санкции против России и определенные ограничительные меры в отношении Белоруссии в связи с ситуацией на Украине.Как сообщается, пятый санкционный пакет включает ограничения в области торговли, финансов и транспорта. К ним относятся запреты на импорт угля и других товаров, которые "служат важными источниками доходов для России (таких, как древесина, цемент, морепродукты и водка)", а также запрет на экспорт керосина и других товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала России, в том числе промышленные роботы и некоторые химические вещества."Тринадцатого апреля Федеральный совет (правительство – ред.) принял решение принять эти новые меры ЕС в отношении России и Белоруссии, за исключением транспортных запретов, принятие которых не является необходимым для Швейцарии из-за ее географического положения", - говорится в заявлении.Сообщается, что швейцарские власти также утвердили санкции в отношении 200 физических и юридических лиц. Ограничения коснутся "лиц из области политики, промышленности, коммуникаций/пропаганды и вооруженных сил, а также ключевых олигархов и членов их семей".Список санкций Швейцарии полностью повторяет санкционный список ЕС, ограничения вступят в силу в 18.00 (19.00 мск) 13 апреля.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/putin-1783294787.html

https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкции в отношении россии, экономика, в мире, швейцария, россия